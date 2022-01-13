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Захарова объяснила попытки Киева выставить РФ стороной конфликта на Украине

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Власти Украины стремятся выставить Россию стороной конфликта на юго-востоке страны, чтобы оправдать свое бездействие по урегулированию ситуации. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Продолжаются попытки киевского режима выставить Россию стороной конфликта, чтобы оправдать свое бездействие (по Минским соглашениям. — Ред.)», — заявила она в ходе брифинга 13 января.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины, которая ищет повод, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. Замминистра указал на то, что Киеву могут прийти в голову самые немыслимые вещи, поэтому нужно положить этому конец и «вернуть Украину к выполнению Минских соглашений по Донбассу».

9 января Захарова подчеркнула, что Минские договоренности являются «живой водой» для спасения Украины. По словам дипломата, Россия выполняет все обязательства перед народом Украины, в том числе оказывая гуманитарную помощь и предлагая решения для урегулирования ситуации.

В начале декабря глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.

На нежелание Украины выполнять Минские соглашения также указывал президент России Владимир Путин. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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