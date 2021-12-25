Песков рассказал о не нападающей первой России

Россия никогда не нападала ни на кого первой, заявил в субботу, 25 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия никогда первой ни на кого не нападала», — отметил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1».

Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

Днем ранее, 24 декабря, Дмитрий Песков ответил на высказывания относительно якобы наращивания Россией войск на границе с Украиной. По его словам, Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории, и никто не может оспаривать это суверенное право.

При этом представитель Кремля обратил внимание на «весьма недружественные действия оппонентов по НАТО: США и различных европейских стран».

Ранее в тот же день источники Bloomberg заявили, что изучили спутниковые снимки и увидели, что РФ якобы с ноября переместила к границе с Украиной танки, артиллерийские вооружения, а также системы ПВО.

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».