Дрон за два: что означает активация сил НАТО у границ России в 2021 году

Завершающийся год стал рекордным по активности зарубежной боевой авиации у границ России. Наблюдение за нашей страной с воздуха превратилось в ежедневную процедуру. Помимо самолетов-разведчиков и дронов резко участились визиты дальних бомбардировщиков США. Чаще обнаруживают и авиатехнику из других государств НАТО. Эксперты отмечают, что такая частота полетов служит уже не столько для шпионажа, сколько для оказания психологического давления на Россию. Кроме того, они уже создали прямую опасность для гражданского трафика. С начала января планируется начало диалога РФ и США о гарантиях безопасности и стратегической стабильности, в ходе которого обсудят и эту проблему.

Встречный курс

Над Черным морем в некоторые дни 2021 года фиксировалось до шести пролетов зарубежной разведавиации, что стало рекордом за последнее десятилетие. Такая интенсивность впервые создала прямую опасность для гражданских машин. 3 декабря произошло опасное сближение американского самолета-разведчика CL600 и российского авиалайнера Аirbus A330-300 компании «Аэрофлот» , на борту которого находилось 142 человека. Самолет-шпион пересекал трассу, установленную для гражданских судов, и на запросы диспетчеров не отвечал. Экипажу пришлось вынужденно сменить курс, чтобы избежать опасного сближения.

Комментируя этот инцидент, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия ВВС США и их союзников создают угрозу для гражданской авиации. Словами дело не ограничилось. Посольству США была вручена нота о «провокационных действиях» военной авиации стран НАТО.

Дрон за два_3 Стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США во время полета над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби признал факт инцидента, но ответил, что американский самолет не представлял угрозы. По его словам, такие ситуации происходят по всему миру «тысячи раз», а Россия всё драматизировала.

Всего же, по данным Минобороны, с начала года российские средства обнаружения более 1200 раз фиксировали в небе самолеты-разведчики, приближавшиеся к границам страны. За этот же период в небе у рубежей России обнаружено более 370 больших беспилотников. Еженедельно в среднем два-три раза на сопровождение наиболее настырных из них поднимали истребители дежурных сил ПВО.

Дрон за два_2 Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В и самолет-заправщик KC-135 ВВС США над акваторией Черного моря Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Без пролетов иностранных самолетов не проходило ни одного дня. Пик активности воздушной разведки пришелся на апрель и сентябрь, когда Минобороны проводило крупнейшие учения на западе и юге страны. Регулярными они были и над Балтикой, Тихим океаном, а также вдоль границ Белоруссии . В ноябре–декабре на фоне слухов о возможности российского вторжения на Украину рейсы разведчиков вновь участились, сконцентрировавшись на территории Украины и Черном море.

На это отреагировали в Минобороны РФ, заявив, что таким образом американцы изучают «предполагаемый театр военных действий» на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке. А 21 декабря, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, президент России Владимир Путин уделил этой теме особое внимание.

«То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать, — это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», — подчеркнул глава государства.

Дрон за два_1 Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Самыми частыми были визитеры из США. Среди них — патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon, самолеты радиотехнической разведки Beechcraft RC-12X Guardrail и RC-135W, наблюдения и боевого управления E-8C Joint STARS, стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk и реликты холодной войны — пилотируемые шпионские U2.

Одной лишь разведкой дело не ограничилось. Гораздо чаще к границам России в этом году приближались и боевые самолеты, включая стратегические беспилотники.

Стратегия визитов

За один только ноябрь военные насчитали 30 вылетов к границам России стратегических бомбардировщиков США. Это в два с половиной раза больше, чем за тот же месяц годом ранее. В целом же за последние семь лет частота таких «визитов» выросла в 14 раз.

По словам Владимира Путина, в 2021 году американские стратегические бомбардировщики приближались к границам России на 20 км.

— Можно сколько угодно заверять в своем миролюбии, но посылка стратегических ракетоносцев так далеко к чужим рубежам — это явная угроза силой и игра мускулами, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Даже если бы они не отрабатывали практически в открытую ракетные удары, вряд ли можно считать дружественным или хотя бы нейтральным непрерывное прощупывание воздушных границ России разведчиками и дронами.

Дрон за два_4 Стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США над нейтральными водами Черного моря Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Всерьез нарушать воздушную границу РФ НАТО не собирается, считает эксперт. В блоке прекрасно понимают, что реакция на такие действия будет предельно жесткой, особенно в Крыму или Калининградской области, надежно прикрытых средствами ПВО. Такие полеты нужны американцам не столько для сбора развединформации, сколько для того, чтобы «играть на нервах», держать Россию в напряжении. Но это даже неплохо. Тренироваться на реальных целях всегда эффективнее, чем на учебных, заключил Владислав Шурыгин.

По данным российского Минобороны, в сентябре и октябре учебные удары по России и Крыму отрабатывали американские бомбардировщики B-52 и В-1В. В октябре дальние В-1В были замечены также над акваторией Японского моря. В ноябре они вновь появились над Черным морем.

Все флаги в гости

Американские самолеты и беспилотники удерживают пальму первенства в частоте визитов разведчиков к России. Но участвуют в этих операциях и другие страны. Особенно активна в 2021 году была Франция. В декабре к Крыму дважды приближалась авиагруппа, состоящая из двух истребителей Mirage 2000 и Rafale ВКС Франции и заправщика КС-135 . Кроме них был замечен самолет радиоэлектронной разведки Transall C-160NG.

В феврале и мае группа самолетов ВВС Франции, состоящая из истребителей Mirage 2000 и воздушного танкера KC-135 Stratotanker, также отрабатывала смену у российских границ.

По словам спикера ВС Франции Янни Паскаля, французские самолеты принимали участие в наблюдательной миссии НАТО над международными водами и в соответствии с международными нормами.

Дрон за два_5 Истребители Mirage 2000 и Rafale ВВС Франции над Черным морем Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Помимо французов регулярно отмечалась в воздухе авиатехника Великобритании и Швеции. Завершался год новыми международными учениями в Черном море. В последнюю декаду декабря в его западной части отрабатывали взаимодействие французский фрегат, истребители Румынии и многоцелевые самолеты Typhoon из Италии.