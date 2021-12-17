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Проект разговоров: что конкретно Москва предлагает НАТО

Альянс и Вашингтон уже сделали первые заявления
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Проект разговоров: что конкретно Москва предлагает НАТО
2021-12-17 17:19:48">
2021-12-17 17:19:48
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Проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности содержат конкретное изложение тех «красных линий», о которых Москва говорила в последнее время. Как заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, эти предложения могут разом снять все озабоченности — как России, так и альянса. Вместе с тем, по оценке опрошенных «Известиями» экспертов, российские инициативы НАТО, скорее всего, отвергнет. Вопрос лишь в том, какую форму примет этот отказ. Категорического «нет» пока не последовало, но первые заявления высоких должностных лиц США и НАТО уже прозвучали. В сути и перспективах предложений РФ западным партнерам разбирались «Известия».

Два документа

17 декабря Кремль опубликовал свои предложения по гарантиям безопасности, которые замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву. Они были оформлены в проекты двух документов — соглашение с НАТО и отдельный договор с Соединенными Штатами. Во многом их положения пересекаются.

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В тот же день Сергей Рябков на брифинге для журналистов пояснил, что «оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое — они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе». Он подчеркнул, что «особая ответственность за безопасность в Европе» лежит на России и США как на ядерных державах.

Проект соглашения с НАТО содержит девять статей, их суть в следующем:

Стороны не укрепляют свою безопасность за счет безопасности других стран (принцип «неделимой безопасности»), для решения проблем они будут проводить консультации (в том числе и в Совете Россия — НАТО) и общаться по «горячим линиям»;

РФ и альянс подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников;

В вопросе размещения войск стороны возвращаются к тем диспозициям, которые были актуальны на 27 мая 1997 года (в этот день был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО);

Стороны отказываются от размещения наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе;

НАТО обязуется прекратить свое расширение, а также отказывается от военной деятельности на Украине и в других странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Проект разговоров
НАТО флаг
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Отвечая на вопрос «Известий», означает ли это, что Москва требует от альянса изменить его уставной документ — Вашингтонский договор 1949 года, в котором прописан принцип «открытых дверей», Сергей Рябков сделал упор на принцип «неделимой безопасности».

— Мы, разумеется, не оспариваем, что в целом ряде документов записано: каждое государство имеет суверенное право свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая принадлежность к военно-политическим союзам, — сказал дипломат. — Но как всегда у натовцев, когда им это выгодно, они ставят точку там, где это им нужно. <…> А я напомню, что свобода вступления в союзы не может быть абсолютной.

Проект договора с США состоит из восьми статей и во многом повторяет то, что Москва выдвинула альянсу, — только здесь эти требования касаются напрямую Вашингтона. К ним российская сторона добавила ядерный элемент: так, стороны должны вернуть все ядерное оружие обратно на свою территорию и не развертывать его за ее пределами.

Это корректное, подробное, качественное изложение на бумаге тех красных линий, о которых в последнее время Россия неоднократно говорила, — сказал «Известиям» вице-спикер СФ Константин Косачев. — Это не только выражение российской озабоченности, но предложение установить общие правила для всех и тем самым вернуться к принципу «неделимой безопасности». Здесь нет требований пойти на односторонние уступки — безопасность либо равна для всех, либо ее просто не существует. Если бы эти договоренности обрели юридическую силу, тогда все озабоченности, о которых нам постоянно твердит коллективный Запад, были бы сняты. Расширение же НАТО все озабоченности только гипертрофирует.

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По оценке вице-спикера СФ, есть вероятность, что альянс эти предложения не примет. Не потому, что они плохо сформулированы — просто не ради этого «затевалось расширение НАТО», и цель Запада в том, чтобы обеспечить себе односторонние преимущества, подытожил Константин Косачев.

Форма отказа

Альянс получил эти документы 16 декабря и в этот же день выпустил заявление. В нем НАТО вновь поддержало Украину и подчеркнуло, что будет укреплять свою безопасность. Члены альянса сообщили, что готовы к диалогу с Москвой. «Нам известны недавние предложения России по европейской безопасности. Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО по поводу ее действий. <…> Если РФ предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия. ОБСЕ также остается актуальной платформой».

По словам Сергея Рябкова, ничего нового в этом заявлении нет.

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— Эта позиция не помогает, потому что мы предлагаем одно, а в наш адрес выдвигаются ультиматумы, и при этом под покровом этих ультиматумов продолжается опасная деятельность, которая негативно сказывается на интересах нашей безопасности. Мы с этим не можем больше мириться, — подчеркнул дипломат.

В Вашингтоне также сообщили, что видели российские предложения. Как заявила 17 декабря представитель Белого дома Джен Псаки, США обсуждают их со своими европейскими партнерами. При этом она заострила внимание: без них никаких переговоров о европейской безопасности Штаты вести не будут.

В экспертном сообществе считают, что Запад эти предложения, скорее всего, не примет.

— Они очень жесткие и требуют серьезной перестройки российско-западных отношений, — сказал «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Проект разговоров
Солдат армии Украины
Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
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Вопрос лишь в том, в какой форме они будут отвергнуты: либо это произойдет с указанием, что Запад будет готов вести переговоры, отталкиваясь от этих предложений и выдвигая встречные инициативы; либо отказ примет более жесткий и категоричный вид. От того, какой будет форма, будет зависеть дальнейшая судьба этих предложений и будущее отношений России и НАТО, подытожил Андрей Кортунов.

Ни НАТО, ни США не примут эти проекты в том виде, в котором они сейчас написаны. Их правительства отклонят тексты, хотя, возможно, подтвердят при этом готовность продолжать диалог с Москвой, — сказал «Известиям» американский эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайц. — Формулировки в обоих документах слишком обширны — они дают обеим сторонам возможность трактовать действия друг друга как «угрозы». При этом некоторые части могут быть приемлемыми для всех участников такого договора — это, в частности, формулировки о «сдержанности в военном планировании» и предложение создать дополнительные «горячие линии».

Пока что ни со стороны США, ни со стороны альянса категорического отказа не последовало. 17 декабря генсекретарь альянса Йенс Столтенберг лишь заявил, что «любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России, отвечать основным принципам и документам европейской безопасности и проводиться при консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина».

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