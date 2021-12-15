Гарантийное — в письмо: зачем в Москву приезжала замгоссекретаря США

Москва направила Вашингтону идеи по гарантиям своей безопасности — соответствующие предложения замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву . Конкретные формулировки предложений неизвестны. Ясно лишь, что в их основе — требование Москвы к НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, добиться юридических гарантий этого будет проблематично, единственный способ предотвратить расширение альянса — это демотивировать страны от вступления в него.

Ждать ли гарантий

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, 15 декабря президент России Владимир Путин проинформировал своего китайского коллегу Си Цзиньпина о том, что «в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России» .

В среду Москву посетила заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. С утра она встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Их беседа продлилась 40 минут . Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России, главной темой стали российские предложения по гарантиям безопасности «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе ».

Американское посольство в РФ, в свою очередь, сообщило, что в России дипломат «обсудила озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России возле границ Украины ». По заявлению диппредставительства, «Сергей Рябков воспользовался возможностью, чтобы обсудить предложения Москвы по европейской безопасности ».

Формулировки этих предложений не известны, однако их контуры МИД РФ обозначил в заявлении от 10 декабря. В основе лежит концепция «неделимой безопасности», которую еще в 1975 году провозгласил Совет по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, позднее — ОБСЕ). Ее суть в том, что ни одна страна или организация не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств . По оценке РФ, расширение НАТО на восток — прямое нарушение не только этого принципа, но и устных обещаний, которые альянс дал руководству СССР.

Гарантийное — в письмо Помощник госсекретаря США Карен Донфрид после посещения администрации президента РФ Фото: ТАСС/Максим Григорьев

«В этой связи, как подчеркивает президент Владимир Путин, настаиваем на выработке — в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности — серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России», — говорится в заявлении.

В связи с этим Москва выдвинула альянсу несколько требований :

— Отказаться от решения принять в свои ряды Грузию и Украину (эту идею НАТО одобрило в 2008 году на саммите в Бухаресте);

— Юридически закрепить договоренность о том, что США и другие члены альянса не будут размещать ударные системы вооружений на территории российских соседей — как участников, так и нечленов НАТО.

По мнению аналитиков, добиться таких гарантий будет сложно даже на техническом уровне.

— Если говорить о формальных юридически обязывающих критериях, то думаю, что они могут означать лишь внесение поправок в Вашингтонский договор 1949 года, которые бы недвусмысленно обозначили географические рамки НАТО , — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Но это задача эпической сложности : даже если бы с Москвой были хорошие отношения, сделать это технологически трудно. Более того, история российско-американских отношений показывает, что, каким бы обязательным ни был договор, страна может запросто из него выйти. В конечном счете, вопрос расширения НАТО сводится к тому, как демотивировать страны от вступления в альянс . Для этого им надо предоставить новые возможности по обеспечению своей безопасности.

В европейском экспертном сообществе также считают, что достичь юридических гарантий будет трудно: возможный максимум — это политическое заявление.

Гарантийное — в письмо Фото: Global Look Press/Alexander Rekun

— Ключевой принцип ОБСЕ заключается в том, что страны не угрожают безопасности друг друга, при этом подчеркивается, что все государства суверенны и могут определять свою судьбу самостоятельно. Здесь возникает вопрос: как совместить принцип «неделимой безопасности» и суверенное право Киева решать, в какие организации ему вступать , — сказал «Известиям» бывший посол Франции в НАТО Бенуа д’Абовиль. — На мой взгляд, достичь юридических гарантий нерасширения не получится, поскольку они будут противоречить внутренним документам НАТО. Гарантии могут быть только устными — в форме политического обращения к руководству Украины, поскольку НАТО не может диктовать Киеву, как распоряжаться своим суверенитетом. Таким образом, речь может идти исключительно о конкретном политическом жесте .

О возможной скорой «встрече на высоком уровне» президент США Джо Байден сообщил после его видеосаммита с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, к этим переговорам подключатся также некоторые союзники по НАТО. Скорее всего, это будут Британия, Германия, Италия и Франция — с лидерам именно этих стран Джо Байден лично поделился деталями разговора с Владимиром Путиным. 15 декабря американский президент заявил, что в обозримой перспективе рассчитывает на личный контакт со своим российским коллегой. «Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени», — подчеркнул он.

К другим требованиям

Помимо гарантий, Москва требует от альянса отреагировать на ее предыдущие предложения : 1. Отдалить места натовских учений от линии соприкосновения РФ и НАТО; 2. Согласовать предельную дистанцию сближения боевых кораблей и самолетов в балтийском и черноморском регионах; 3. Возобновить регулярный диалог между оборонными ведомствами по линиям РФ–США и РФ–НАТО; 4. Присоединиться к мораторию на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе (в октябре 2020 года после развала Договора о РСМД эту идею предложил Владимир Путин).

Гарантийное — в письмо Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

По второму предложению подвижки уже есть : как заявил 14 декабря в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, у России заключены двусторонние соглашения с членами НАТО по теме сближения кораблей, и «за последнее время с некоторыми странами, в том числе и с Великобританией, мы провели дополнительные переговоры по военной линии, и эти соглашения довольно-таки старые были усовершенствованы».

Ситуация прояснилась и по четвертому пункту, правда, не так, как того хотели бы в Москве . 14 декабря генсекретарь альянса Йенс Столтенберг впервые публично отреагировал на идею ввести мораторий на РСМД в Европе: по его словам, это предложение РФ «недостойно доверия, поскольку у нас был запрет и Россия его нарушила». В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если чему и нельзя доверять, так это заявлениям блока. «Разве не представители стран НАТО обещали нам не расширять альянс на восток? Не они ли заверяли, что планы по развертыванию элементов американской ПРО в Польше, Румынии направлены исключительно на купирование возможных угроз со стороны Ирана?», — задалась вопросами дипломат.

Сохранить присутствие в Европе

Во второй половине дня Карен Донфрид встретилась с замглавы администрации президента, курирующим украинское направление, советником от РФ в нормандском формате Дмитрием Козаком . Разговор о кризисе на Украине занял более двух часов. До этого американский дипломат посетила Киев, где встретилась с главой МИДа Дмитрием Кулебой. По сообщению украинского дипведомства, «США подтвердили <…> готовность к дальнейшей реализации вместе с Украиной и европейскими союзниками комплексного пакета сдерживания РФ» и согласились с принципом «Никаких решений по Украине без Украины».

Гарантийное — в письмо Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Детальных комментариев после встречи с Дмитрием Козаком не последовало. В том же сообщении американского посольства лишь говорится, что решение конфликта возможно лишь «при выполнении Минских соглашений» и что США готовы дипломатически поддерживать нормандский формат.

На сегодня урегулирование в Донбассе фактически находится в тупике: переговоры в трехсторонней контактной группе из раза в раз заканчиваются ничем, а встречи нормандского формата и вовсе не проводятся . На этом фоне к урегулированию вновь подключились США — в октябре, в частности, Москву с этой целью посетила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

— Проблемы в нормандском формате накапливались давно и дошли до критической точки, о чем говорит публикация переписки [главы МИД РФ] Сергея Лаврова с его коллегами из Германии и Франции, — считает Андрей Кортунов. — У США появилась определенная возможность включиться в решение кризиса. Для администрации Байдена это важно еще и по той причине, что многие в Европе и США говорят: Вашингтон переключился на тихоокеанский регион , сконцентрировавшись на Китае и отодвинув европейские вопросы на второй план. Занимаясь Украиной, Байден показывает, что Европа по-прежнему находится в центре внимания США.