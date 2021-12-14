Когда мы неделимы: какими будут предложения РФ по нерасширению НАТО

Россия передаст США предложения по гарантиям безопасности до конца этой недели . Как заявили «Известиям» в Совете Федерации, в основе этих гарантий должна лежать идея о том, что страны не могут укреплять свою оборону за счет других государств . С такой инициативой Москва обратилась к странам НАТО еще 13 лет назад, предложив им проект договора, в котором шла речь о закреплении принципа «неделимой безопасности» . Однако отклика тогда она не получила. Тем временем Вашингтон взялся за разрешение очередного обострения вокруг Украины — с 13 по 15 декабря Киев и Москву с этой целью посетит помощник госсекретаря Карен Донфрид .

От нерасширения к неделимости

Москва продолжает работу над предложениями по гарантиям безопасности и, как заявил 13 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков, до конца недели по дипканалам передаст их Вашингтону . Содержание этих идей пока неизвестно, ясно лишь, что в их основе лежит многолетнее требование России к НАТО прекратить расширение на восток — в том числе и за счет Украины. В очередной раз с ним выступил в начале декабря президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что Москве нужны именно правовые гарантии нерасширения альянса.

МИД РФ в своем заявлении от 10 декабря отмечает: хоть НАТО и утверждает, что вопрос вступления Украины в организацию касается исключительно Киева и альянса, на деле у членов НАТО, помимо Вашингтонского договора, есть и другие обязательства — в рамках концепции «неделимой безопасности» в Евроатлантике , которую Совещание по безопасности о сотрудничеству в Европе (СБСЕ) закрепило в хельсинкском Заключительном акте 1975 года.

«За последние десятилетия не раз предлагали договориться о придании принципу равной и неделимой безопасности на евроатлантическом пространстве юридически обязывающего характера , поскольку упомянутые выше политические обязательства Запад явно выполнять не настроен. Однако нам неизменно отвечали отказом», — заявили на Смоленской площади.

Когда мы неделимы_2 Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области Фото: РИА Новости

Действительно, закрепить этот принцип в международном праве Россия предлагала еще в 2008 году — тогда президент РФ Дмитрий Медведев выступил с идеей прописать это в Договоре о европейской безопасности (его проект был опубликован на сайте Кремля в 2009-м ). «Речь идет о юридическом обязательстве, в соответствии с которым ни одно государство и ни одна международная организация в Евро-Атлантике не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран и организаций», — говорится в документе, который Кремль направил главам государств и международных организаций в регионе — НАТО, ЕС, ОДКБ, СНГ и ОБСЕ. Однако тогда отклика эта идея не получила.

— Принципиальные вещи, заложенные в предложениях 2009 года, были и остаются актуальными и по сей день , — сказал «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк. — То, на чем делается акцент ныне в беседах о гарантиях нашей безопасности, носит более конкретный характер, но одно другого не исключает. Я сейчас не вовлечен в подготовку этих документов, а гадать, в каком виде они будут предложены нашим партнерам, думаю, дело неблагодарное. Но то, что в той или иной форме этот принцип должен быть заложен в договоренности, если они будут достигнуты, у меня сомнения не вызывает .

Как заявил ранее в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «расширение НАТО уже давно вступило в очень резкое противоречие» с принципом «неделимой безопасности» , и «попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, — это всё попытки с негодными средствами».

Когда мы неделимы_4 Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси (близ Тбилиси) Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Вместе с тем, хотя российский МИД требует «официально дезавуировать решение» о приеме Украины и Грузии, которое члены альянса приняли на саммите 2008 года в Бухаресте, от политики открытых дверей НАТО вряд ли откажется. Это, возможно, понимают и в Москве: как сообщило 10 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле, юридических гарантий нерасширения там не ждут.

— Россия едва ли может рассчитывать, что НАТО отдаст право решать, кто может вступать в альянс и кто может размещать на своей территории западные вооружения, — сказал «Известиям» профессор международных отношений Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Клаус Ларрес. — При этом нет никакой реальной вероятности, что Украина (или, раз уж на то пошло, Грузия) станет членом НАТО — как бы она на том ни настаивала. Прием новых членов требует консенсуса, но с 2008 года в большинстве западных стран наблюдается сильное нежелание идти по этому пути .

С американским участием

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что США намерены провести «встречи на высоком уровне» — с Россией и некоторыми их союзниками по НАТО . По всей видимости, с Британией, Германией, Италией и Францией — лидерам именно этих европейских стран Джо Байден лично рассказал о своих видеопереговорах с Владимиром Путиным. Детали должны были сообщить 10 декабря, но когда и как пройдут эти встречи, до сих пор неизвестно. «Я думаю, президент имел в виду целый ряд дискуссий и контактов, которые мы продолжаем вести в настоящий момент», — пояснила 9 декабря журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.

Поводом начать эти дискуссии стало очередное обострение вокруг Украины — на протяжения ноября западные страны и Киев утверждали, что РФ, концентрируя войска у границы, якобы готовит нападение на соседнюю страну. Вашингтон решил ввязаться в урегулирование: так, с 13 по 15 декабря Киев и Москву посетит помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид . Как говорится в сообщении Госдепа, она подчеркнет, что добиться дипломатического прогресса в Донбассе можно только «путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата».

Когда мы неделимы_3 Солдаты ВСУ в Луганской области Фото: REUTERS/Marian Kushnir

В России 15 декабря Карен Донфрид встретится с Сергеем Рябковым и, по сообщениям СМИ, с советником от РФ в нормандском формате, замглавы администрации президента Дмитрием Козаком . До этого, в октябре, с аналогичным визитом и опять же по украинской теме в Москву приезжала замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

— Деэскалация вокруг границы уже фактически состоялась, теперь вопрос в том, поспособствуют ли эти визиты продвижению мирного процесса , — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Речь идет о прояснении границ возможного компромисса. И хотя до каких-то прорывов еще далеко, но это хорошая новость: уж если кто и может заставить Киев выполнять политическую часть Минских соглашений, то только Вашингтон. Насколько он захочет это делать, пока вопрос открытый.

Как сообщило 10 декабря агентство Associated Press, ссылаясь на источники в американской администрации, США вполне могут надавить на Украину, с тем чтобы она официально предоставила самопровозглашенным республикам Донбасса больше автономии.

Вместе с тем эксперты обращают внимание на фундаментальное противоречие, из-за которого решение украинского конфликта неизбежно оказывается в тупике: западные страны и Киев называют его международным и одной из сторон называют Россию; Москва считает его внутренним и, ссылаясь на Минские договоренности, позиционирует себя как посредника между Киевом и Донбассом.

Когда мы неделимы_1 Фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805 в порту Одессы Фото: ТАСС/Константин Сазончик

— Подходы американских коллег к урегулированию кризиса и прочтению ключевых документов полностью противоречат российским, — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — С одной стороны, неплохо, что новая американская администрация начала реализовывать такие форматы взаимодействия. Но, с другой стороны, они не направлены на урегулирование .

Когда США полностью солидаризируется с позицией Киева, очевидно, что пространства для компромисса здесь не остается, считает эксперт. Поэтому вряд ли эта активность будет конвертирована в полноценное решение конфликта, подытожил Денис Денисов.