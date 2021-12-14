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Когда мы неделимы: какими будут предложения РФ по нерасширению НАТО

И как США пытаются стать посредником между Россией и Украиной
Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
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Когда мы неделимы: какими будут предложения РФ по нерасширению НАТО
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2021-12-13 17:58:15
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Россия передаст США предложения по гарантиям безопасности до конца этой недели. Как заявили «Известиям» в Совете Федерации, в основе этих гарантий должна лежать идея о том, что страны не могут укреплять свою оборону за счет других государств. С такой инициативой Москва обратилась к странам НАТО еще 13 лет назад, предложив им проект договора, в котором шла речь о закреплении принципа «неделимой безопасности». Однако отклика тогда она не получила. Тем временем Вашингтон взялся за разрешение очередного обострения вокруг Украины — с 13 по 15 декабря Киев и Москву с этой целью посетит помощник госсекретаря Карен Донфрид.

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От нерасширения к неделимости

Москва продолжает работу над предложениями по гарантиям безопасности и, как заявил 13 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков, до конца недели по дипканалам передаст их Вашингтону. Содержание этих идей пока неизвестно, ясно лишь, что в их основе лежит многолетнее требование России к НАТО прекратить расширение на восток — в том числе и за счет Украины. В очередной раз с ним выступил в начале декабря президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что Москве нужны именно правовые гарантии нерасширения альянса.

МИД РФ в своем заявлении от 10 декабря отмечает: хоть НАТО и утверждает, что вопрос вступления Украины в организацию касается исключительно Киева и альянса, на деле у членов НАТО, помимо Вашингтонского договора, есть и другие обязательства — в рамках концепции «неделимой безопасности» в Евроатлантике, которую Совещание по безопасности о сотрудничеству в Европе (СБСЕ) закрепило в хельсинкском Заключительном акте 1975 года.

«За последние десятилетия не раз предлагали договориться о придании принципу равной и неделимой безопасности на евроатлантическом пространстве юридически обязывающего характера, поскольку упомянутые выше политические обязательства Запад явно выполнять не настроен. Однако нам неизменно отвечали отказом», — заявили на Смоленской площади.

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Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области

Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области

Фото: РИА Новости
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Действительно, закрепить этот принцип в международном праве Россия предлагала еще в 2008 году — тогда президент РФ Дмитрий Медведев выступил с идеей прописать это в Договоре о европейской безопасности (его проект был опубликован на сайте Кремля в 2009-м). «Речь идет о юридическом обязательстве, в соответствии с которым ни одно государство и ни одна международная организация в Евро-Атлантике не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран и организаций», — говорится в документе, который Кремль направил главам государств и международных организаций в регионе — НАТО, ЕС, ОДКБ, СНГ и ОБСЕ. Однако тогда отклика эта идея не получила.

Принципиальные вещи, заложенные в предложениях 2009 года, были и остаются актуальными и по сей день, — сказал «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк. — То, на чем делается акцент ныне в беседах о гарантиях нашей безопасности, носит более конкретный характер, но одно другого не исключает. Я сейчас не вовлечен в подготовку этих документов, а гадать, в каком виде они будут предложены нашим партнерам, думаю, дело неблагодарное. Но то, что в той или иной форме этот принцип должен быть заложен в договоренности, если они будут достигнуты, у меня сомнения не вызывает.

Как заявил ранее в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «расширение НАТО уже давно вступило в очень резкое противоречие» с принципом «неделимой безопасности», и «попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, — это всё попытки с негодными средствами».

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Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси (близ Тбилиси)

Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси (близ Тбилиси)

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Вместе с тем, хотя российский МИД требует «официально дезавуировать решение» о приеме Украины и Грузии, которое члены альянса приняли на саммите 2008 года в Бухаресте, от политики открытых дверей НАТО вряд ли откажется. Это, возможно, понимают и в Москве: как сообщило 10 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле, юридических гарантий нерасширения там не ждут.

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— Россия едва ли может рассчитывать, что НАТО отдаст право решать, кто может вступать в альянс и кто может размещать на своей территории западные вооружения, — сказал «Известиям» профессор международных отношений Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Клаус Ларрес. — При этом нет никакой реальной вероятности, что Украина (или, раз уж на то пошло, Грузия) станет членом НАТО — как бы она на том ни настаивала. Прием новых членов требует консенсуса, но с 2008 года в большинстве западных стран наблюдается сильное нежелание идти по этому пути.

С американским участием

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что США намерены провести «встречи на высоком уровне» — с Россией и некоторыми их союзниками по НАТО. По всей видимости, с Британией, Германией, Италией и Францией — лидерам именно этих европейских стран Джо Байден лично рассказал о своих видеопереговорах с Владимиром Путиным. Детали должны были сообщить 10 декабря, но когда и как пройдут эти встречи, до сих пор неизвестно. «Я думаю, президент имел в виду целый ряд дискуссий и контактов, которые мы продолжаем вести в настоящий момент», — пояснила 9 декабря журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.

Поводом начать эти дискуссии стало очередное обострение вокруг Украины — на протяжения ноября западные страны и Киев утверждали, что РФ, концентрируя войска у границы, якобы готовит нападение на соседнюю страну. Вашингтон решил ввязаться в урегулирование: так, с 13 по 15 декабря Киев и Москву посетит помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Как говорится в сообщении Госдепа, она подчеркнет, что добиться дипломатического прогресса в Донбассе можно только «путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата».

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Солдаты ВСУ в Луганской области

Солдаты ВСУ в Луганской области

Фото: REUTERS/Marian Kushnir
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В России 15 декабря Карен Донфрид встретится с Сергеем Рябковым и, по сообщениям СМИ, с советником от РФ в нормандском формате, замглавы администрации президента Дмитрием Козаком. До этого, в октябре, с аналогичным визитом и опять же по украинской теме в Москву приезжала замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Деэскалация вокруг границы уже фактически состоялась, теперь вопрос в том, поспособствуют ли эти визиты продвижению мирного процесса, — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Речь идет о прояснении границ возможного компромисса. И хотя до каких-то прорывов еще далеко, но это хорошая новость: уж если кто и может заставить Киев выполнять политическую часть Минских соглашений, то только Вашингтон. Насколько он захочет это делать, пока вопрос открытый.

Как сообщило 10 декабря агентство Associated Press, ссылаясь на источники в американской администрации, США вполне могут надавить на Украину, с тем чтобы она официально предоставила самопровозглашенным республикам Донбасса больше автономии.

Вместе с тем эксперты обращают внимание на фундаментальное противоречие, из-за которого решение украинского конфликта неизбежно оказывается в тупике: западные страны и Киев называют его международным и одной из сторон называют Россию; Москва считает его внутренним и, ссылаясь на Минские договоренности, позиционирует себя как посредника между Киевом и Донбассом.

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Фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805 в порту Одессы

Фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805 в порту Одессы

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

— Подходы американских коллег к урегулированию кризиса и прочтению ключевых документов полностью противоречат российским, — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — С одной стороны, неплохо, что новая американская администрация начала реализовывать такие форматы взаимодействия. Но, с другой стороны, они не направлены на урегулирование.

Когда США полностью солидаризируется с позицией Киева, очевидно, что пространства для компромисса здесь не остается, считает эксперт. Поэтому вряд ли эта активность будет конвертирована в полноценное решение конфликта, подытожил Денис Денисов.

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