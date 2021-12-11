Французский гамбит: над Черным морем сменились наблюдатели от НАТО

На этой неделе над Черным морем «сменилась стража» НАТО. Вместо снизивших активность американских разведчиков у берегов Крыма несколько раз были замечены боевые и вспомогательные самолеты Франции. Такие визиты случаются довольно редко. Решил ли Париж «поиграть мускулами» перед анонсированными на следующую неделю переговорами президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, и насколько «вежливо» французская авиация ведет себя в регионе, — разбирались «Известия».

Внутренняя игра

Авиация Франции активизировалась в регионе с понедельника, 6 декабря, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны России. Она несколько раз приближалась к Крыму. Кроме истребителей и заправщиков на этот раз в воздухе был замечен редкий гость — самолет радиоэлектронной разведки Transall C-160NG. Американские силы снизили активность, но перебросили в регион оба имеющихся у них новейших разведывательных ARTEMIS , добавили источники. 10 декабря военные также отметили возвращение в воздух разведчика Р-8А ВМС США.

За день до этого р оссийское Министерство обороны сообщило, что обнаружило над Черным морем группу самолетов, приближающихся к Крыму. Поднятые им навстречу три Су-27 установили, что это был самолет-заправщик КС-135 в сопровождении двух истребителей — Mirage 2000 и Rafale воздушно-космических сил (ВКС) Франции . Об аналогичном инциденте с теми же участниками сообщалось во вторник. Оба раза они не создали угрозы воздушной границе РФ.

Спикер Вооруженных сил Франции Янни Паскаль подтвердил инцидент с сопровождением . По его словам, французские самолеты участвовали в наблюдательной миссии НАТО над международными водами и в соответствии с международными нормами. Российские истребители не пытались помешать им или сорвать задание.

Французский гамбит Cамолет радиоэлектронной разведки Transall C-160NG Фото: Global Look Press/ZB/Klaus-Dietmar Gabbert

Уже после активизации своей авиации, вечером 9 декабря президент Макрон объявил, что на следующей неделе созвонится с Владимиром Путиным. Темой разговора станет обострение обстановки вокруг Украины.

Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года и Эммануэлю Макрону надо продемонстрировать своим избирателям, насколько он крупный политический деятель, а также показать роль Франции как крупной региональной державы, предположил экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

— Это всё рассчитано на французского избирателя, — отметил он в беседе с «Известиями» — Макрону надо продемонстрировать величие Франции. Он показывает: я не боюсь русских , Франция может инспектировать своими самолетами-разведчиками передвижения российских войск в Черноморском регионе. Мы не боимся их Вооруженных сил. Но при этом умалчивается, что Франция должна вести разведывательную работу в рамках НАТО. США в этой организации все давно решили и распределили роли — кто, когда и какими силами будет вести ту или иную деятельность на границах с нашей страной. Конечно, от переговоров с Макроном по Украине отказываться не стоит — вдруг он выскажет какие-то здравые идеи. Но о самостоятельности Франции и его самого сейчас говорить трудно. Нынешний французский президент — не Жорж Помпиду, не Шарль де Голль и не Жак Ширак.

Морская галантность

После начала кризиса на востоке Украины в 2014 году корабли и самолеты-разведчики США и остальных стран НАТО стали регулярно посещать акваторию Черного моря.

— Среди всех стран — членов НАТО флот Франции уступает только американскому и британскому , — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — И до Черного моря ему добираться совсем недалеко. Тем не менее, французские корабли никогда не были главными возмутителями спокойствия там. Ничего подобного провокации английского эсминца Defender, который нарушил нашу госграницу в этом мае, они не предпринимали. Они всегда стараются держаться несколько в стороне от наиболее агрессивных акций против нашей страны.

Французский гамбит Истребитель Mirage 2000D Фото: Global Look Press/ZB/Ssgt. Corey Hook

Французские самолеты чаще бывают в регионе, но даже боевые модели используются в основном для наблюдени я. Так, весной этого года под истребителями Mirage 2000D для этого были подвешены специальные контейнеры разведки, отметил эксперт.

В этом году российское Минобороны еще дважды заявляло об обнаружении групп самолетов ВКС Франции. В феврале и мае они состояли из многоцелевых истребителей Mirage 2000 и воздушного танкера KC-135 Stratotanker. Для их сопровождения в воздух поднимались Су-27 и Су-30 Черноморского флота России.

Французский фрегат FS La Fayette дважды, в 2015 и 2017 годах прибывал с визитом в одесский порт. В 2017 году акваторию Черного моря посещали фрегат F714 Guepratte и фрегат противовоздушной обороны Chevalier Paul, а в марте 2019-го — тральщик ВМС Франции M653 Capricorne.

Разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lôme в 2014 и 2015 годах выполнял задания в Черном море, а также принимал участие в военно-морских маневрах НАТО Sea Breeze у берегов Украины в 2019 году. Последний раз он был замечен в регионе в сентябре прошлого года, когда проводил наблюдение за российскими учениями «Кавказ-2020».

Французский гамбит Разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lôme Фото: commons.wikimedia.org

По словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, в этом году боевые корабли стран НАТО чаще заходили в Черное и Балтийское моря. За 11 месяцев состоялось 29 таких визитов по сравнению с 23 в прошлом году. Иногда они имели, по его словам, явно провокационный характер. Среди стран-участниц таких инцидентов Франция не была упомянута.

Хотя Франция — один из основателей НАТО, она сохраняет заметную автономность в его составе. В 1966 году страна вообще вышла из военных структур НАТО, оставшись лишь в политических. С апреля 2009 года при Николя Саркози состоялось торжественное возвращение в Североатлантический альянс, но Парижу удалось сохранить за собой серьезные льготы. У него осталось право полной свободы выбора на участие в операциях блока, он не финансирует некоторые расходы альянса и отказался от входа группу по планированию единой ядерной политики. Французские солдаты могут быть переданы под командование НАТО на длительный срок только в случае войны.