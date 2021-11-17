МИД опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана из-за искажения подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании. Об этом 17 ноября российское внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте.

«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом», — сказано в сообщении.

В частности, МИД РФ опубликовал письмо главы ведомства Сергея Лаврова, отправленное 29 октября 2021 года. В нем министр пишет коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках нормандского формата по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.

«Считаю, что наша возможная встреча, о созыве которой сейчас много говорится, должна быть хорошо подготовлена, включая заблаговременную разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта», — сказано в письме. Лавров также выслал зарубежным коллегам российский проект «такого документа, который, как нам кажется, отражает реалии и основные задачи мирного процесса».

В следующем письме от 6 ноября глава ведомства сообщает, что получил послание МИД ФРГ и Франции на предложения от 29 октября и разочарован им.

В последнем письме, датированном 16 ноября, Лавров подчеркнул, что РФ всё чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

«К сожалению, не стало исключением и ваше совместное заявление «В поддержку Украины», сделанное в Брюсселе 15 ноября по итогам встречи с министром иностранных дел Д. Кулебой. В нем вы пригрозили нам некими «последствиями» за якобы предпринимаемые попытки подорвать территориальную целостность Украины, обвинили нас в «очередном отказе» от участия в министерской встрече нормандского формата», — добавил министр. Он также написал, что вынужден пойти на нестандартный шаг — предать переписку гласности.

14 октября Лавров заявил, что дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Он также выразил удивление, что Запад с подобным напором продвигает возобновление нормандского формата, не обеспечивая выполнения предыдущих решений.

Ранее, 13 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИДов «нормандской четверки». Однако, по его словам, такого сигнала пока не поступало.

11 октября президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вызывающую озабоченность ситуацию в связи с продлением процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в нормандском формате.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции обсудил с Макроном и Меркель подготовку саммита в нормандском формате. Как сообщил украинский лидер, речь также шла об активизации переговоров для окончания войны в Донбассе.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил 28 сентября, что пока о конкретных результатах в части подготовки саммита лидеров стран «нормандской четверки» говорить не приходится. Проводить саммит ради саммита нет никакого смысла — он должен быть хорошо подготовлен, особенно в условиях острого дефицита ранее достигнутых договоренностей, заключил представитель Кремля.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.