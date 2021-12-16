Окапываются: Литва готовит военную инфраструктуру для НАТО

Подавший на днях в отставку глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в очередной раз бездоказательно заявил, что Россия «готовится к войне» с Украиной. Впрочем, Ландсбергис всего лишь транслирует точку зрения Вашингтона, последовательно подталкивающего страны Балтии к наращиванию градуса конфронтации с Россией и Белоруссией. Одновременно США и НАТО ускоренными темпами создают в Литве плацдармы для размещения своих войск. Подробности — в материале «Известий».

Военные городки для солдат НАТО

Ландсбергис рекомендует соотечественникам пребывать в состоянии внутренней мобилизации. Также он утверждает, что Литва должна готовиться к тому, что вблизи нее будут происходить военные действия — и это нужно принять во внимание и всему блоку НАТО.

Одновременно с этим заявлением Ландсбергиса в Пентагоне состоялась встреча американского министра обороны Ллойда Остина со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. Остин заверил, что власти США планируют помочь Литве в укреплении ее вооруженных сил и намерены поддержать республику на фоне «вызовов», связанных с Белоруссией, Россией и Китаем. Литва, по словам Остина, стала «маяком демократии» в регионе. В частности, американец похвалил Литву за то, что она принимает у себя и дает трибуну российским и белорусским «борцам с режимом».

Окапываются Встреча Арвидаса Анушаускаса и Ллойда Остина Фото: Getty Images/Alex Wong

В ходе встречи было подтверждено, что американская и литовская стороны намерены подписать соглашение о взаимных оборонных закупках. Не секрет, что в настоящее время агентство НАТО по обеспечению и закупкам реализует новый проект по модернизации литовского полигона Пабраде. После его завершения к концу 2023 года на объекте смогут одновременно размещаться до 3 тыс. военнослужащих союзных стран. Данный проект — лишь часть общей программы развития военной инфраструктуры Литвы.

К 2023 году в республике появятся три новых военных городка общей вместимостью 3000 военнослужащих. В январе этого года министерство обороны Литвы подписало соглашения с компаниями UAB Salvinta и UAB Partneryystės projektai keturi, которым достались эти подряды. Стоимость работ по контрактам составляет около €168 млн. По словам Арвидаса Анушаускаса, новая инфраструктура «создаст лучшие условия для присутствия союзников по НАТО в Литве». В частности, предусмотрено строительство казарм, штаба, столовых, помещений для занятий спортом и досугом, медпунктов, ремонтных мастерских.

Новый полигон

Компания Salvinta строит военные городки в Рокантишкесе Вильнюсского района, где разместится мотострелковый батальон имени князя Вайдотаса (из состава бригады «Железный волк»), и в Паюрисе Шилальского района, где будет дислоцирован артиллерийский батальон имени генерала Матеюса Печюлениса. Partnerystės projektai keturi возведет инфраструктуру в Шяуляе для пехотного батальона князя Маргириса. Часть возводимого жилого фонда останется для нужд союзников по НАТО, регулярно прибывающих в республику на военные учения.

Окапываются Пункт размещения нелегальных мигрантов у деревни Руднинкай в Литве, август 2021 года Фото: ТАСС/imago images/Scanpix/Julius Kalinskas

Кроме того, в 2024 году литовское руководство намерено начать реконструкцию бывшего военного полигона Руднинкай недалеко от границы с Белоруссией. Минувшим летом территория полигона использовалась для содержания там проникших в Литву нелегальных мигрантов. В начале этого года министерство обороны Литвы отказалось от запланированного строительства военного полигона вблизи границы с Калининградской областью. Как отметили в минобороны, «оценка зарезервированных под строительство полигона территорий показала, что из-за природных особенностей они не отвечают потребностям армии, не позволяют проводить на них комплексные военные учения».

Поэтому в министерство окружающей среды было направлено обращение с просьбой отменить резервирование земель, указанных в технико-экономическом обосновании. «Потребность остается, поэтому в ближайшее время планируется объявить новый тендер на технико-экономическое обоснование для определения потенциальных территорий, подходящих для создания военного полигона», — говорилось в сообщении минобороны Литвы, опубликованном в феврале. В итоге министерство сделало выбор в пользу восстановления полигона близ селения Руднинкай.

По словам Арвидаса Анушаускаса, увеличение контингентов литовской армии и союзников по НАТО вблизи границы будет способствовать «политике сдерживания» Белоруссии. Министр отметил, что реконструкция полигона начнется в 2024 году. До осени 2022 года планируется дать правовую, финансовую, экономическую, социальную и экологическую оценку данного проекта, а потом провести это решение в сейме и завершить отчуждение земли к 2024 году. В свою очередь, глава комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас считает, что после воссоздания полигона в Руднинкае сможет исполниться мечта Вильнюса о постоянном присутствии американских военных.

Окапываются Фото: Global Look Press/Xinhua/Alfredas Pliadis

Калининградский политолог Александр Носович отмечает, что «милитаризация Прибалтики заключается не в размещении вооруженных сил, а в развертывании инфраструктуры, которая позволяет в момент кризиса оперативно разместить военных. Коммуникации, подъездные пути, военные городки».

Самолеты с ядерными бомбами над Литвой

Политолог подчеркивает, что на территорию, где сейчас базируется батальон, при желании можно будет перебросить дивизию. « Прибалтика в НАТО — это еще один козырь в руках США при переговорах с Россией. Этими дивизиями в нескольких километрах от российской границы можно будет шантажировать так же эффективно, как санкциями против «Северного потока – 2». Поэтому гарантии нерасширения НАТО на восток должны касаться не только Украины, но и действующих стран — членов НАТО , уровень военного присутствия альянса в которых должен как минимум соответствовать духу и букве Основополагающего акта Россия–НАТО 1997 года», — рекомендует Носович.

Вооруженные силы НАТО уже сейчас активно осваивают территорию Литвы. Из недавних примеров: боевая готовность была объявлена среди личного состава литовской бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas («Железный волк») в ночь на вторник, 12 октября . Так начались международные военные учения НАТО «Железный волк – 2021 II». В течение почти двух недель на полигоне в Пабраде (Швенченский район) и вокруг него тренировались свыше 3 тыс. военных из Литвы и других 12 стран НАТО и партнеров альянса. В учениях приняли участие почти тысяча единиц военной техники: танки Leopard и Abrams, боевые машины пехоты Marder, CV 90, VCI Pizarro, БТР Stryker, Fuchs и Boxer, самоходные артиллерийские гаубицы PzH200, транспорт тылового обеспечения. В ходе маневров командование блока оценило способности дислоцированных в Литве сил передового базирования НАТО выполнять операции по нападению, обороне и прочие военные действия.

Окапываются Военная техника на военных учениях «Железный волк», январь 2021 года Фото: MNCNE/Bundeswehr/PAO EFP

Предыдущие учения НАТО из этой серии — «Железный волк – 2021 I» — прошли в Литве в июле этого года. В них принял участие штаб 10-й бронетанковой дивизии вооруженных сил Германии. Стоит подчеркнуть: это вообще оказались первые штабные учения НАТО на территории Литвы, в которых участвовала германская армия. Маневры были устроены именно по инициативе командования немецкой дивизии, так как Германия руководит интернациональным контингентом НАТО, размещенным на территории этой прибалтийской республики. В процессе учений штаб дивизии отработал руководство объединенными операциями союзнических сил НАТО: при участии командования германских 12-й танковой бригады, 37-й бригады бронепехоты, 23-й бригады горных пехотинцев и литовской бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas.

Всё вышеописанное уже практически рутина. Но произошло и кое-что экстраординарное. В середине октября командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что над Литвой пролетела пара американских стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков B-1B Lancer . Самолеты, способные нести ядерное оружие, взлетели с аэродрома Фэрфорд в Великобритании, промчались над Северным морем, пересекли воздушное пространство Дании, а затем взяли курс на Балтийское море к северу от Калининградской области — порой находясь от нее на расстоянии 12−13 км.

Окапываются Бомбардировщик B-1B Lancer Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Jerreht Harris