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Глава МИД Литвы подал в отставку из-за транзита белорусских грузов

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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в пятницу, 10 декабря, сообщил, что написал заявление об отставке из-за продолжающегося транзита белорусских грузов.

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«Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву, и понимая, какие репутационные вызовы это создает для руководимого вами правительства Литовской Республики <…> прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время», — приводит текст заявления Ландсбергиса портал delfi.lt.

Днем ранее Ландсбергис заявил журналистам, что готов уйти в отставку из-за скандала с продолжающимся транзитом «Беларуськалия» через Литву.

9 декабря стало известно, что министр транспорта также подал в отставку.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. В частности, под санкции попали Белорусская калийная компания, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпания «Белавиа».

Так, операции с белорусской компанией «Беларуськалий» должны были прекратиться в срок до 8 декабря. Но в декабре компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции через территорию Литвы, так как уже получили предоплату.

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