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США, Британия и Канада ввели новые санкции против Белоруссии

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Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом в четверг, 2 декабря, говорится в заявлении американского минфина.

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Согласно приведенному перечню, новые рестрикции в отношении Белоруссии затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

«Обозначенные сегодня физические и юридические лица обеспечивали контрабанду режимом мигрантов в Европейский союз, принимали участие в продолжающемся подавлении прав человека и демократии, поддерживали режим финансово», — говорится в сообщении.

В частности, под санкции попали «Белорусская калийная компания», «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпания «Белавиа».

Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении государственных долговых бумаг Белоруссии, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней.

О введении санкций против Белоруссии, помимо США, объявили Великобритания, Канада и Евросоюз.

«Наряду с нашими союзниками в США, Канаде и ЕС, Великобритания ввела новые санкции в отношении восьми белорусских граждан, ответственных за репрессии и нарушения прав человека. Замораживание активов ОАО «Беларуськалий», одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, нацелено на основной источник доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко», — говорится в сообщении британского МИД.

В частности, Великобритания ввела рестрикции против попали пять журналистов государственных СМИ, которые якобы распространяли дезинформацию.

Под санкции ЕС попал белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings. По данным властей Евросоюза, компании участвовали в транспортировке мигрантов из Ближнего Востока в Белоруссию.

«Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Белоруссии или иных третьих странах способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это будет стоить им дорого», — отмечается в совместном заявлении стран.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на Минск оказывается беспрецедентное давление, и это не может не приводить к жесткой ответной реакции.

Ранее, 15 ноября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Подчеркнув, что в защите суверенитета Белоруссии власти страны не остановятся, он напомнил, что через республику проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа, и пригрозил перекрыть природный газ.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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