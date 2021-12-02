ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Совет Евросоюза (ЕС) принял пятый пакет санкций в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе республики и Польши. Соответствующее заявление было распространено в четверг, 2 декабря.

«Совет ЕС утвердил пятый пакет индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц в связи с гибридными действиями Белоруссии по инструментализации мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза. Санкции вступят в силу с момента публикации в «Официальном журнале ЕС» в четверг», — приводит ТАСС заявление.

Днем ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что санкции ЕС в связи с миграционным кризисом могут затронуть компанию «Белавиа» и сирийскую Cham Wings Airlines. По данным журналистов, ЕС на этой неделе намеревается одобрить санкции в отношении 17 физических и 11 юридических лиц.

Согласно источнику, в санкционный список также попали: белорусская компания по производству азотных соединений и удобрений «Гродно Азот» и нефтехимическая компания «Белоруснефть».

Также в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на Минск оказывается беспрецедентное давление, и это не может не приводить к жесткой ответной реакции.

Ранее, 15 ноября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Подчеркнув, что в защите суверенитета Белоруссии власти страны не остановятся, он напомнил, что через республику проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа, и пригрозил перекрыть природный газ.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.