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Кремль заявил о беспрецедентном давлении на Минск со стороны Запада

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На Минск оказывается беспрецедентное давление, и это не может не приводить к жесткой ответной реакции. Об этом 1 декабря журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко, подтвердившего готовность прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

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«Вы знаете позицию президента Путина, ему задавался такой вопрос уже, он достаточно подробно ответил. Он сказал, что действительно Белоруссия и президент Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран, это совершенно давление неоправданное, агрессивное, что, конечно, не может не приводить к очень жесткой контрреакции со стороны Белоруссии <...> Но, с другой стороны, конечно, президент рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько беспокоит Москву то, что Лукашенко использует российский газ в качестве инструмента в своих переговорах.

Песков подчеркнул, что заявления Лукашенко по российскому газу не согласованы с Кремлем, «это позиция по-прежнему президента Белоруссии, суверенного, независимого государства».

Ранее в тот же день белорусский лидер подтвердил готовность прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

15 ноября Песков сказал, что заявления Лукашенко о возможной приостановке транзита газа в Европу на фоне санкций из-за миграционного кризиса могут быть эмоциональными, однако Москва надеется, что этого не произойдет.

13 ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что теоретически Лукашенко как президент транзитной страны может дать указание по перекрытию поставок российских энергоносителей в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта. Он выразил надежду, что «до этого не дойдет».

11 ноября Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Подчеркнув, что в защите суверенитета Белоруссии власти страны не остановятся, он напомнил, что через республику проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа, и пригрозил перекрыть природный газ.

В начале ноября на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев. На данный момент мигранты покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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