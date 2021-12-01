Санкции ЕС в связи с миграционным кризисом могут затронуть компанию «Белавиа»

Санкции Евросоюза (ЕС) в связи с миграционным кризисом могут затронуть компанию «Белавиа» и сирийскую Cham Wings Airlines. Об этом 1 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что ЕС на этой неделе намеревается одобрить санкции ввиду ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией в отношении 17 физических и 11 юридических лиц.

По данным агентства, ожидается, что санкции ЕС затронут не только «Белавиа» и сирийскую авиакомпанию Cham Wings Airlines, но и белорусских судей, а также лиц, занимающихся контролем на границе.

Согласно источнику, в санкционный список также попали: белорусская компания по производству азотных соединений и удобрений «Гродно Азот» и нефтехимическая компания «Белоруснефть».

Ранее, 15 ноября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени указал на то, что санкции ЕС против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа».

До этого, 12 ноября, Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.