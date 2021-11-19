Пакетное свершение: как Москва поддерживает Минск в преодолении санкций

Россия считает незаконными санкции против Республики Беларусь (РБ) и намерена и дальше поддерживать своего соседа в их «преодолении». Об этом на встрече со своим белорусским коллегой заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин . В эти дни Евросоюз заявил о введении еще одного, пятого, пакета ограничений в отношении Минска. Он связан с миграционным кризисом на границе РБ и Польши, который уже постепенно сходит на нет, — часть беженцев согласились вернуться из Белоруссии домой.

Против санкций — общим фронтом

18 ноября российский премьер-министр Михаил Мишустин в Ереване на полях Евразийского межправсовета встретился с белорусским коллегой Романом Головченко. Глава российского кабмина попросил передать наилучшие пожелания от президента Владимира Путина его белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

Как заявил председатель правительства РФ, Москва помогает Минску преодолевать необоснованное давление других стран.

Российские власти, по его словам, считают важным вывести двусторонние отношения на еще более высокий уровень. Сейчас на повестке двух стран — укрепление интеграции в Союзном государстве и запуск новых проектов по широкому спектру направлений. Всё это в интересах простых граждан. Реализация задуманного позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство.

— Конечно же, мы оказываем поддержку в преодолении нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Белоруссии , — сказал Михаил Мишустин во время беседы с Романом Головченко.

Развитие общих экономических проектов помогает укрепить позицию двух стран, согласился белорусский премьер.

— У нас выстроена четкая система имплементации этих договоренностей (по реализации дорожных карт. — «Известия»), организовано рабочее взаимодействие между министрами и мониторинг за тем, как реализуются эти программы, — заметил глава кабмина Белоруссии.

Пакетное свершение Президент РБ Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин после переговоров в Москве, 9 сентября 2021 года Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

На заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили основные направления реализации положений Договора о союзе и 28 союзных программ, напомнил Михаил Мишустин.

— Задача наших правительств обеспечить своевременное исполнение всех решений, которые были приняты нашими лидерами . Собственно говоря, мы уже приступили к их реализации, — заявил он.

В целом, по оценкам Михаила Мишустина, двустороннее экономическое сотрудничество развивается успешно. Так, взаимный товарооборот увеличился за первые девять месяцев 2021 года почти на 38% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Объем взаимной торговли составляет $27,5 млрд. По итогам года Россия и Белоруссия выйдут на показатели докризисного периода, считает глава кабмина России.

Сейчас Москву и Минск объединяют не только общие цели, но и проблемы, сказал «Известиям» зампредседателя комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич . Основная головная боль двух стран, по его мнению, — всё время расширяющиеся санкции западных стран.

— Мне кажется, должно быть два направления. Во-первых, укрепление экономического сотрудничества. Мы для этого предпринимали много усилий. Во-вторых, необходимо выработать общую внешнюю политику. Здесь мы можем выступить единым фронтом по принятию санкцию в ответ на экономическое давление в отношении Москвы и Минска . Отдельные санкции менее эффективны, — подчеркнул политик.

Пакетное свершение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

К пограничному вопросу

В начале недели Евросоюз сообщил, что введет против Минска пятый пакет санкций. Причина — миграционный кризис, который с лета 2021 года продолжается на границе Белоруссии с одной стороны и Польши и стран Балтии с другой . Новое обострение произошло 8 ноября — тогда к польским заграждениям прибыло порядка тысячи мигрантов. В последующие дни туда приходило всё больше людей, и в итоге порядка 3–4 тыс. беженцев сформировали на границе стихийный лагерь.

Он простоял 10 дней. Всё это время беженцы надеялись попасть в Европу, однако отпор польской стороны, холодные ночи и перебои с едой заставили их воспользоваться белорусским предложением и переместиться в логистический центр неподалеку от погранперехода «Брузги». Люди, для которых не было вариантов, кроме как попасть в Евросоюз, теперь задумываются о том, чтобы подать заявки на убежище в РБ или и вовсе вернуться домой. Так, 18 ноября на первом вывозном рейсе Минск–Багдад Белоруссию покинули 374 мигранта .

К этому моменту Александр Лукашенко уже дважды пообщался с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, с которой они не говорили последние полтора года — с того момента как Евросоюз не признал итоги президентских выборов 2020 года. Как сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава РБ готов содействовать возвращению беженцев домой, но Евросоюз должен взамен создать гуманитарный коридор для их переправки в Германию .

— Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тыс. вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию, — сказала она.

Пакетное свершение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Берлине эту информацию пока ни подтвердили, ни опровергли.

Москва, тем временем, высказывается в пользу Минска. Так, Владимир Путин, выступая 18 ноября на коллегии МИД РФ, раскритиковал недавние действия польских силовиков в отношении беженцев и заявил: кризис на границе — лишний повод для Евросоюза надавить на Минск .

— Нельзя не видеть, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом [они] забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере, — сказал президент.

При этом он отметил: Россия на этом фоне будет только укреплять связи со своим соседом. «Будет реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства», — резюмировал Владимир Путин.