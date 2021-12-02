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Дали пятый: какие санкции ЕС ввел против Минска

И почему Брюссель уверен, что очередной пакет мер застрахует от рецидива миграционного кризиса на границе
Фото: Global Look Press/Attila Husejnow
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Дали пятый: какие санкции ЕС ввел против Минска
2021-12-02 18:39:53">
2021-12-02 18:39:53
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Миграционный скандал между Республикой Беларусь (РБ) и Евросоюзом практически исчерпан: как рассказал «Известиям» представитель Еврокомиссии Петер Стано, приток новых беженцев в республику остановлен, а тех, кто пытался попасть в Европу через Белоруссию, постепенно переправляют домой — в основном, в Ирак. В Брюсселе уверены: больше подобных кризисов на границе не будет. На этом фоне вступил в силу пятый пакет европейских санкций против Минска — в него вошли 17 физлиц и 10 компаний. Белорусские власти заявили о том, что эти меры не останутся без ответа. Кого коснутся ограничения и что они изменят — в материале «Известий».

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Для всех причастных

2 декабря вступил в силу пятый пакет санкций Евросоюза в отношении Белоруссии. Он затронул 17 человек — в основном это чиновники, судьи, сотрудники пограничной службы; в список также вошел представитель МИД РБ Анатолий Глаз — и 10 юрлиц. В числе последних — белорусские туроператоры, гостиницы, национальный перевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines.

— Санкции ЕС действуют точечно — они касаются лишь людей и предприятий, которые причастны к нарушению международного права и прав человека, а не всего населения страны, — подчеркнул представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. — В случае с Белоруссией и пятым пакетом речь о тех, кто отвечает за незаконное перемещение людей, подстрекательство к нелегальному въезду в ЕС через Белоруссию и использование миграции как оружия.

Дали пятый
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О том, что от Минска последует реакция, президент РБ Александр Лукашенко заявил две недели назад. «Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», — сказал он 15 ноября. В качестве ответа, говорил президент до этого, Минск может перекрыть поставки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа, который идет в Германию через РБ и Польшу. Этим он несколько удивил своего российского коллегу Владимира Путина — прежде чем делать заявление, с президентом РФ глава РБ это не обсуждал.

— Эти действия Евросоюза не останутся без ответа со стороны Беларуси. Отвечать мы будем, демонстрируя независимую внешнюю политику и принципиальность своих подходов, а также с учетом просто экономической целесообразности, — сказал «Известиям» глава международного комитета палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных. — Таким образом я бы, пожалуй, обрисовал параметры этого ответа.

В экспертном сообществе обращают внимание на то, что реальных механизмов для ответа у Минска не так уж много.

ЕС блокирует ряд белорусских компаний и чиновников, поэтому речь идет и об экономических санкциях в том числе, — сказал «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — У Александра Лукашенко ограниченный арсенал в плане ответа. Но думаю, что после этого никакого желания содействовать в разрешении миграционного кризиса у него не будет.

Дали пятый
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Брюссель периодически вводит санкции против Белоруссии с 1997 года — в основном, из-за политических процессов в стране. Последний виток эскалации начался после выборов президента РБ, которые прошли в августе 2020 года и за которыми последовали акции протеста. Первые три пакета вступили в силу в 2020 году. Это были исключительно персональные санкции, которые коснулись отдельных людей, причастных, по оценке ЕС, к «политическими репрессиями и фальсификациями на выборах».

Четвертый пакет оказался серьезнее. Его одобрили в июне 2021 года в связи с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair после сообщения о минировании. На его борту находились бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка россиянка Софья Сапега. После посадки их арестовали. Из-за этих событий Евросоюз внес в свой черный список еще 78 белорусов и восемь предприятий; более 20 стран ЕС закрыли свое небо для полетов «Белавиа» и запретили белорусским перевозчикам проводить рейсы в европейские аэропорты.

Тогда впервые были введены экономические меры — в частности, Брюссель закрыл ввоз белорусского хлористого калия, который используют для удобрений, и нефтепродуктов, а также запретил поставлять в РБ ингредиенты для табачной продукции, технологии по контролю за интернетом, технику двойного назначения. Европейские инвесторы не могут давать белорусским властям и компаниям с долей государства выше 50% кредиты сроком более чем на три месяца.

Дали пятый
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— У экономических санкций есть определенный, иногда отложенный, эффект. Они меняют конфигурацию торгово-экономических связей Республики Беларусь, и это чревато краткосрочными потерями, — говорит Андрей Савиных. — Но переориентация на страны, чья политическая позиция не влияет на экономические связи с Беларусью, принесет выгоды в будущем, поскольку наш экспорт станет более предсказуемым и стабильным. Я убежден, что в конечном итоге мы сможем компенсировать любой негативный эффект от санкций.

Рецидива не будет?

Миграционный кризис между Белоруссией и Евросоюзом обострился в начале ноября. На протяжении месяца в республике неподалеку от погранперехода в Польшу действовал лагерь беженцев с Ближнего Востока, которые рассчитывали (и периодически пытались) прорваться через колючую проволоку в Европу. ЕС считает, что РБ организовала этот кризис, специально направляя беженцев к границе; в Белоруссии не отрицают, что кризис — реакция на европейские санкции, но при этом категорически отвергают обвинения в «режиссировании» ситуации: власти просто перестали сдерживать мигрантов, которые идут в Европу, постулируют в Минске.

В итоге, хотя ЕС и не признает Александра Лукашенко президентом, во второй половине месяца Брюссель и Минск начали технические переговоры о возвращении мигрантов туда, откуда они прибыли, — главным образом в Ирак. И хотя часть беженцев по-прежнему находится на границе, многие из них все-таки решились на репатриацию. Завершение кризиса в Евросоюзе воспринимают как победу.

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— Благодаря работе со странами происхождения и транзита и сотрудничеству с международными авиаперевозчиками мы смогли остановить приток людей в Белоруссию и заставили Лукашенко отказаться от его тактики по заманиванию людей в страну с помощью ложных обещаний легкой дороги в ЕС, — сказал «Известиям» Петер Стано. — Мы не думаем, что Александр Лукашенко, увидев четкую и единую реакцию ЕС, вновь попытается подорвать стабильность ЕС и создаст миграционный кризис на наших границах.

Некоторое время между Евросоюзом и РБ действовало соглашение о реадмиссии. В соответствии с ним, Белоруссия должна принять обратно мигрантов, которые незаконно приехали в Европу через ее территорию. Документ вступил в силу в июле 2020 года вместе с упрощенным для белорусов визовым режимом. Год спустя на фоне осложнившихся двусторонних отношений Минск заявил о приостановке реадмиссии (в октябре это решение вступило в силу). В ответ на это Брюссель приостановил работу упрощенного визового режима для белорусских чиновников.

Как ранее заявлял «Известиям» Андрей Савиных, «комплексный возврат» к соглашению о реадмиссии смог бы окончательно предотвратить подобные кризисы в будущем. Однако, как сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, никаких переговоров о его восстановлении сейчас не идет.

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