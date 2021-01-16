Игра в солдатики: Литва хочет как можно больше войск США

Одобренный конгрессом США незадолго перед скандальным вторжением сторонников Трампа на Капитолий бюджет на 2021 год предусматривает предоставление военной помощи Эстонии, Латвии и Литве на сумму 168,7 млн долларов. Впервые средства выделяются в рамках новой «Балтийской инициативы безопасности». Но власти стран Балтии желают большего — чтобы в регионе на постоянной основе разместились войска США. Сейм Литвы уже принял соответствующую резолюцию, широко распахивая перед чужой армией двери страны. В чем причина такой сервильности, разбирались «Известия».

«Наш важнейший стратегический партнер»

«Балтийская инициатива безопасности» — плод труда вашингтонских стратегов. В рамках одобренной Конгрессом инициативы Министерство обороны США и Государственный департамент разработают многолетнюю стратегию военной помощи странам Прибалтики и план расходов, а также разъяснят, как инвестиции в такие области, как спецоперации, противовоздушная оборона, боеприпасы и осведомленность о ситуации на море, усилят «сдерживание России» в регионе.

Тем временем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в ходе беседы с послом США в Вильнюсе Робертом Гилкристом заявила, что рост военных расходов республики открывает новые возможности для сотрудничества с США. «Литва твердо привержена направлять 2 или более процентов ВВП страны на безопасность и оборону. Увеличение оборонных расходов также открывает новые возможности для практического сотрудничества с США», — отметила Шимоните. Она назвала стратегическое партнерство Вильнюса и Вашингтона одним из приоритетов своего правительства. Кабинет министров будет стремиться укреплять его «во всех без исключения областях», заверила премьер.

Игра в солдатики Фото: Depositphotos

Входящие в НАТО страны обязаны тратить на оборонные нужды не менее 2% ВВП. Литва планирует к 2030 году увеличить свой военный бюджет до 2,5% ВВП. Тем временем Сейм Литвы принял резолюцию, обязывающую «закрепить стратегическое партнерство с США в оборонной сфере» и добиваться постоянного присутствия вооруженных сил США в Литве . В документе отмечается, что Литва «была, является и останется верным партнером США — в мире, в Европе и в регионе Балтийского моря».

За резолюцию проголосовали 108 членов Сейма, воздержались пять парламентариев. Инициаторами принятия были члены различных фракций, среди них — министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, другие депутаты. Председатель парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис отметил, что начало работы Палаты Представителей США нового созыва является самым подходящим временем для того, чтобы Сейм Литвы назвал важнейшие приоритеты. «США является пятым экспортным рынком для продукции литовского происхождения, который растет. Наш экспорт почти в два раза больше, чем импорт. США создают очень много рабочих мест в нашей стране, почти 9 тыс. Поэтому нет сомнений в том, что мы за углубление этих торговых отношений, к чему стремимся с новой администрацией», — сказал Павилёнис.

В резолюции подчеркивается, что «США являются важнейшим стратегическим партнером и союзником Литвы и других государств Балтии в обеспечении безопасности, стабильности и благополучия», а «их военная мощь — основным фактором обеспечения обороны НАТО и сдерживания в регионе Балтийского моря».

Игра в солдатики Фото: Global Look Press/www.imago-ima/Lukas Balandis

К слову, войска США и так присутствуют в Литве — но в порядке постоянной ротации, прибывая на периодические учения. Так, осенью 2019 года в Литву в рамках операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve) прибыл американский батальон в составе свыше 500 военнослужащих. С собою они привезли тяжелую технику: 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и 70 колесных транспортных средств. В Литве они провели свыше полугода и были размещены в районе полигона Пабраде (в десятке километров от границы с Белоруссией). Официальный Вильнюс обязался в качестве принимающей стороны оказывать американцам всю необходимую поддержку.

Ворота открыты

В начале сентября в Литве на полигоне в Пабраде близ белорусской границы начались очередные маневры с участием 2-го батальона 69-го полка 2-й бригады Сухопутных войск США. В Минобороны республики подчеркнули, что это мероприятие было заранее запланировано и не связано ни с какими событиями в регионе. Накануне учений Александр Лукашенко заявил, что половина армии Белоруссии развернута вдоль государственных границ из-за угроз НАТО.

В ноябре прошлого года в Литву прибыл новый американский контингент, который пробудет на территории республики до лета 2021 года. В его составе — более 500 военнослужащих, около 25 танков Abrams и около 30 бронетранспортеров Bradley заменят контингент, прибывший в Литву в сентябре. Их присутствие в Литве, по словам Кароблиса, не связано с ситуацией в соседней Белоруссии. «Присутствие США делает нас спокойнее, это мощный сдерживающий фактор. Но он не связан конкретно с ситуацией в Беларуси, а скорее с геополитической ситуацией», — сказал Кароблис журналистам на военном полигоне Пабраде.

Игра в солдатики Литовский полигон Пабраде в начале сентября 2020 года Фото: ТАСС/EPA

Но Вильнюсу хочется большего. Подготовка к расширенному приему иностранных контингентов уже ведется. В январе 2021 года Министерство обороны Литвы подписало соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с компаниями UAB Salvinta и UAB Partneryystės projektai keturi. Эти компании построят для Минобороны три новых военных городка. Стоимость работ по контрактам составляет около € 168 млн, они должны быть завершены в 2023 году. Минобороны сможет распределять затраты на строительство поровну в течение 12 с половиной лет после ввода инфраструктуры в эксплуатацию. Это первый случай применения ГЧП в развитии системы объектов, принадлежащих армии Литвы.

Военные городки общей вместимостью 3 тыс. солдат будут возведены в Шяуляе, Вильнюсском и Шилальском районах Литвы. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, новая инфраструктура «создаст лучшие условия для присутствия союзников по НАТО в Литве». Предусмотрено строительство казарм, штаба, столовых, помещений для занятий спортом и досугом, медпунктов, ремонтных мастерских. В частности, Salvinta построит военные городки в Рокантишкесе Вильнюсского района, где будет размещен мотострелковый батальон имени князя Вайдотаса (бригады «Железный волк»), и в Паюрисе Шилальского района, где будет дислоцирован артиллерийский батальон имени генерала Матеюса Печюлениса. Partnerystės projektai keturi (входит в группу компаний Eika) возведет инфраструктуру в Шяуляе для пехотного батальона имени князя Маргириса.

Еще в 2018 году тогдашний глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис попросил у своего американского коллеги Джеймса Меттиса, чтобы американцы проводили в Литве свои учения как можно чаще. «Если говорить о присутствии, то нужно, чтобы военные США бывали здесь чаще», — откровенно высказал Кароблис желание литовской правящей элиты. Действительно, за последние годы литовское государство вложило большие деньги в модернизацию полигонов в Пабраде, Казлу-Руде и в Гайжюнае — чтобы они соответствовали ожиданиям американских военных. «С появлением инфраструктуры более частое присутствие американцев становится возможным. Это будет способствовать улучшению мощностей сдерживания», — сказал ранее Раймундас Кароблис.

Игра в солдатики Совместные военные учения США и Литвы в Пабраде Фото: TASS/Zuma

Выгодное дельце

Особенно много говорилось о первом в странах Балтии авиаполигоне, расположенном близ города Казлу-Руде в Мариямпольском районе (в 60 километрах от границы с Россией). Этот объект предназначен для отработки авиацией НАТО ударов по наземным мишеням. Он был построен при участии инженерного подразделения ВВС США Red Horse. Финансирование осуществлялось за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI). Первые стрельбы на авиаполигоне Казлу-Руда прошли в октябре 2018 года.

Сотрудничество с Литвой выгодно и для американского военно-промышленного комплекса — Вильнюс активно закупает оружие. Так, на приобретение переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin было потрачено более 20 млн евро. Пятую часть суммы в качестве военной помощи выделили США, остальные деньги поступили из бюджета самой Литовской Республики. «Из соображений безопасности» министерство обороны страны не раскрывает количество приобретенных комплексов.

В июле 2019 года США передали Литве аппаратуру, закупленную Вильнюсом на нужды пограничной службы — стоимостью около 5 млн долларов. В конце августа того же года стало известно, что Литва станет третьей страной, на вооружение армии которой поступят американские боевые внедорожники JLTV. Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Литвы на 500 бронемашин с комплектом вооружения (пулемёты M2). Стоимость автомобилей, вооружения и запчастей вместе с логистическими издержками оценивается в 170,8 млн долларов, хотя эта сумма в ходе дальнейших переговоров при подписании контракта может измениться.

В прошлом году Литва подписала договор о приобретении четырех военных вертолетов Black Hawk за 213 млн долларов, часть проекта финансируется правительством США. Первые вертолеты поступят в Литву в конце 2024 года. Еще два вертолета Литва сможет купить в будущем. «Новые вертолеты сменят используемые литовской армией до сих пор советские машины Ми-8, летный ресурс которых вскоре закончится, а эксплуатация сложна по причине дорогого содержания, частных поломок, рискованных поставок запасных частей из России», — сообщило Министерство обороны Литвы.

Игра в солдатики Black hawk вертолет Фото: Global Look Press/WO2 Matthew Bean/US Army

Раймундас Кароблис назвал приобретение американских вертолетов одним из важнейших элементов модернизации и укрепления литовской армии. «Отказываясь от последнего советского реликта и переходя на западные вертолетные платформы, мы открываем совершенно новый этап развития военно-воздушных сил Литвы и идем нога в ногу с армией США и другими наиболее современными армиями союзников НАТО», — похвалился министр.