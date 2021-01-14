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Трамп вновь осудил устроенные его сторонниками беспорядки

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Президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие на акциях протеста в Вашингтоне, устроенных его сторонниками, и призвал к примирению, однако ничего не сказал об импичменте.

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«Я хочу осудить насилие, которое мы видели в последнюю неделю… Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение», — заявил американский лидер в видеообращении, опубликованном в среду, 13 января, телеканалом Fox News.

Политик подчеркнул, что сейчас необходимо сосредоточиться на интересах всей страны. Он также призвал всех американцев объединиться, «преодолев страсти момента».

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Ранее в среду палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Теперь документ будет передан в сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Однако согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она может заняться вопросом импичмента уже после окончания президентского срока Трампа.

Накануне Трамп заявил, что объявление ему импичмента может вызвать «невероятный гнев» и является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».

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