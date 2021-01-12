Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США

Импичмент может вызвать «невероятный гнев» и является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики». Об этом во вторник, 12 января, заявил действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп.

«Мы не хотим насилия. <...> Думаю, это (импичмент. — «Известия») вызовет невероятный гнев», — сказал Трамп.

Кроме того, по данным агентства Reuters, глава Белого дома не ответил на вопрос об отставке, к которой его призывают, в частности, представители Демократической партии в конгрессе.

11 января Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января 2021 года. Введение режима ЧС позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

Ранее, 7 января, конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом США. Заседание проводилось на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, позже скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить республиканца от власти.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января. В пятницу, 8 января, Трамп заявил, что не будет присутствовать на мероприятии. В этот же день Байден объявил об участии вице-президента Майка Пенса в церемонии.