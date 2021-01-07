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Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США

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Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США, передает в четверг, 7 января, CNN.

Кандидат от демократов набрал более 270 голосов выборщиков.

В этот же день, 7 января, демократы из юридического комитета палаты представителей конгресса США направили письмо в адрес Пенса с призывом воспользоваться 25-й поправкой и отстранить Трампа от власти.

Согласно 25-й поправке к конституции США, вице-президент страны может занять пост президента Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий главы государства и его недееспособности. Также поправка определяет порядок признания временной недееспособности президента США.

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