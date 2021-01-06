Сенат США прервал дебаты по итогам президентских выборов

Демонстранты прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона.

Во время выступления сенатора от штата Оклахома Джеймса Лэнкфорда председатель постучал молотком по столу и объявил о прекращении работы сената до тех пор, пока сенаторы не будут созваны вновь. Трансляция обсуждения была прервана.

В это время около здания Капитолия происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа с полицией. Манифестанты пытались попасть в здание Капитолия. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается о наличии раненых.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.