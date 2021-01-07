Полиция Вашингтона заявила о четырех погибших в ходе беспорядков

Четыре человека погибли в результате протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, сообщил 6 января начальник столичного департамента полиции Роберт Конти.

В ходе брифинга, который транслировался в Twitter, он уточнил, что одна женщина была застрелена полицией в здании Капитолия во время штурма, еще три человека скончались по пути в больницу.

Кроме того, Конти рассказал, что офицеры обнаружили две самодельные бомбы в Капитолии, а также оружие и «коктейли Молотова».

Ранее была установлена личность погибшей в здании конгресса женщины, она была ранена в область груди. Ею оказалась ветеран ВВС США Эшли Бэббит, которая прослужила 14 лет на должности эксперта по безопасности.

6 января демонстранты прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего конгресс США приостановил дебаты по итогам президентских выборов.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. В здании были слышны звуки выстрелов. Погибла одна женщина, еще один мужчина госпитализирован. Также пострадало несколько силовиков.

В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Позднее сенат возобновил заседание в Капитолии и продолжил подсчет голосов выборщиков.