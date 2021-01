Здание конгресса США освободили от протестующих

Из здания конгресса США вывели всех демонстрантов, сейчас там безопасно, пишет Reuters в Twitter в четверг, 7 января.

На данный момент сотрудники полиции отгоняют протестующих от здания.

The Capitol building is now secure, U.S. officials say. Police are driving protesters away from the building, according to a @Reuters witness. More updates: https://t.co/FvAkaFl6X7 pic.twitter.com/on5meROakh