Здание конгресса США освободили от протестующих

Из здания конгресса США вывели всех демонстрантов, сейчас там безопасно, пишет Reuters в Twitter в четверг, 7 января.

На данный момент сотрудники полиции отгоняют протестующих от здания.

The Capitol building is now secure, U.S. officials say. Police are driving protesters away from the building, according to a @Reuters witness. More updates: https://t.co/FvAkaFl6X7 pic.twitter.com/on5meROakh — Reuters (@Reuters) January 6, 2021

Ранее сообщалось, что полиция оттеснила демонстрантов со ступеней здания конгресса, также от протестующих был очищен зал сената.

6 января конгресс США должен был утвердить итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов. По их итогам победу одержал демократ Джо Байден (306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа).

После начала заседания обеих палат конгресса начались протесты сторонников действующего президента, которые затем ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание. Вице-президент США Майк Пенс и сенаторы были эвакуированы.

В здании раздавались звуки стрельбы, полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. Трамп записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись, а также распорядился направить Нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне после соответствующего запроса мэра Мюриэл Боузер.

В свою очередь, Байден призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.