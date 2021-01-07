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Трамп призвал участников протестов в Вашингтоне разойтись по домам

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Действующий президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Вашингтоне и захвата здания Капитолия записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись. Видео опубликовано в Twitter политика.

Трамп назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Президент подчеркнул, что знает чувства протестующих, однако призвал их отправиться домой.

«Я знаю вам больно, вам грустно, у нас украли выборы, (...) но теперь вы должны пойти домой. У нас должен быть мир, закон и порядок, мы должны уважать прекрасных людей закона и порядка. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал», — подчеркнул глава государства.

До этого Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне.

Ранее к зданию Капитолия в Вашингтоне в поддержку Трампа вышли несколько десятков тысяч человек. После того, как демонстранты прорвались в здание Капитолия, Конгресс США был вынужден остановить дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона.

Позднее сообщалось о стрельбе на месте протестных акций. Звуки стрельбы раздавались во внутренних коридорах здания. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер запросила к Капитолию национальную гвардию. Сообщается, что аналогичный запрос также направила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Однако в Пентагоне этот запрос отклонили.

Сообщается, что в ходе столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным CNN, несколько офицеров полиции получили ранения и, по меньшей мере, один — госпитализирован.

По официальным данным голосования выборщиков, кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

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