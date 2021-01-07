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При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США

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При стрельбе Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Об этом 6 января сообщает KUSI News.

По данным телеканала, Бэббит родом из Сан-Диего, она прослужила 14 лет в американской армии на должности эксперта по безопасности.

Как рассказал муж погибшей американки, она была патриотом своей страны и ярой сторонницей действующего президента США республиканца Дональда Трампа.

Ранее в среду стало известно, что во время штурма здания конгресса США сторонниками Трампа была ранена в область груди женщина. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако вскоре скончалась.

6 января демонстранты прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего конгресс США приостановил дебаты по итогам президентских выборов.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. В здании были слышны звуки выстрелов. Погибла одна женщина, еще один мужчина госпитализирован. Также пострадали несколько силовиков.

В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Позднее сенат возобновил заседание в Капитолии и продолжил подсчет голосов выборщиков.

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