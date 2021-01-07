При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США

При стрельбе Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Об этом 6 января сообщает KUSI News.

По данным телеканала, Бэббит родом из Сан-Диего, она прослужила 14 лет в американской армии на должности эксперта по безопасности.

Как рассказал муж погибшей американки, она была патриотом своей страны и ярой сторонницей действующего президента США республиканца Дональда Трампа.

BREAKING—The woman’s name is Ashley Babbitt. A former 14 year Air Force veteran from San Diego, and apparently a former high level security expert.



Storming the US Capitol today though? No words.



pic.twitter.com/zJGbIKO8Ynhttps://t.co/zicVeBLt5E — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 7, 2021

Ранее в среду стало известно, что во время штурма здания конгресса США сторонниками Трампа была ранена в область груди женщина. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако вскоре скончалась.

6 января демонстранты прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего конгресс США приостановил дебаты по итогам президентских выборов.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. В здании были слышны звуки выстрелов. Погибла одна женщина, еще один мужчина госпитализирован. Также пострадали несколько силовиков.

В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Позднее сенат возобновил заседание в Капитолии и продолжил подсчет голосов выборщиков.