Раненная при штурме Капитолия женщина скончалась

Женщина, которая получила тяжелое огнестрельное ранение при штурме здания конгресса США, скончалась, сообщает NBC News в Twitter со ссылкой на правоохранительные органы в четверг, 7 января.

Ранее сообщалось, что женщина получила ранение в область груди и находится в тяжелом состоянии. Ее личность устанавливается.

BREAKING: The woman has died, several law enforcement officials say - @PeteWilliamsNBC https://t.co/jE1Kpl3Sid