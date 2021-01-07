Раненная при штурме Капитолия женщина скончалась
Женщина, которая получила тяжелое огнестрельное ранение при штурме здания конгресса США, скончалась, сообщает NBC News в Twitter со ссылкой на правоохранительные органы в четверг, 7 января.
Ранее сообщалось, что женщина получила ранение в область груди и находится в тяжелом состоянии. Ее личность устанавливается.
BREAKING: The woman has died, several law enforcement officials say - @PeteWilliamsNBC https://t.co/jE1Kpl3Sid— NBC News (@NBCNews) January 6, 2021
Также телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента выстрела, в результате которого могла быть ранена женщина.
6 января демонстранты прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего конгресс США приостановил дебаты по итогам президентских выборов. Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.
Трамп записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись, а также распорядился направить Нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне после соответствующего запроса мэра Мюриэл Боузер.
В свою очередь, Байден призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.