Раненная при штурме Капитолия женщина скончалась

Женщина, которая получила тяжелое огнестрельное ранение при штурме здания конгресса США, скончалась, сообщает NBC News в Twitter со ссылкой на правоохранительные органы в четверг, 7 января.

Ранее сообщалось, что женщина получила ранение в область груди и находится в тяжелом состоянии. Ее личность устанавливается.

BREAKING: The woman has died, several law enforcement officials say - @PeteWilliamsNBC https://t.co/jE1Kpl3Sid — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

Также телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента выстрела, в результате которого могла быть ранена женщина.

6 января демонстранты прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего конгресс США приостановил дебаты по итогам президентских выборов. Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

Трамп записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись, а также распорядился направить Нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне после соответствующего запроса мэра Мюриэл Боузер.

В свою очередь, Байден призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.