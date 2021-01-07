Байден выступил с обращением к гражданам США

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации после захвата демонстрантами здания Конгресса в Вашингтоне, выступление транслировалось на YouTube-канале Yahoo Finance.

В своем выступлении Байден призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Кроме того, он призвал действующего главу Белого дома Дональда Трампа немедленно потребовать окончания осады Капитолия.

«Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у здания Капитолия проходят протестные акции сторонников Трампа, впоследствии демонстранты прорвались в здание Капитолия, где конгресс должен был утвердить итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано, вице-президента США Майка Пенса и сенаторов эвакуировали. Сообщалось, что в результате беспорядков пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, также одна женщина получила огнестрельное ранение в здании конгресса.

Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. Трамп также распорядился направить Навгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне после соответствующего запроса мэра Мюриэл Боузер.