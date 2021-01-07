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Демократы в конгрессе США призвали Пенса лишить Трампа полномочий

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Демократы из юридического комитета палаты представителей конгресса США призвали вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой и отстранить действующего президента страны Дональда Трампа от власти. Соответствующее письмо опубликовал в четверг, 7 января, член палаты представителей Дэвид Сисилини.

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Письмо было направлено после беспорядков, которые прошли в Вашингтоне. Отмечается, что Трамп неоднократно «подстрекал» своих сторонников к беспорядкам.

«Я отправляю письмо <…> призывающие вице-президента Пенса применить 25-ю поправку, чтобы отстранить Дональда Трампа от должности после сегодняшних событий», — написал Сисилини в Twitter.

Конгрессмены просят Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции США, согласно которой вице-президент страны займет пост президента Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий главы государства и его недееспособности. Поправка определяет порядок установления временной недееспособности действующего президента, а его место занимает вице-президент страны, пишет ТАСС со ссылкой на USA Today.

«Ради нашей демократии мы настоятельно призываем вас задействовать 25-ю поправку и начать процесс отстранения президента Трампа от должности. Трамп раз за разом демонстрировал, что он не желает защищать нашу демократию и выполнять свои обязанности», — следует из письма.

Документ подписали 19 законодателей.

Ранее 7 января на телеканале CBS News появилась информация, что члены правительства США обсуждают возможность отстранить от власти Трампа и передать его полномочия Пенсу.

Накануне 6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

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