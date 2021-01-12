Сложное отрешение: демократы активизируют усилия по смещению Трампа

13 января палата представителей конгресса США должна рассмотреть вопрос об импичменте Дональда Трампа. Уже опубликован текст резолюции, где действующего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу . Демократы готовы отказаться от этой процедуры, если республиканцы — а именно вице-президент Майк Пенс — задействуют 25-ю поправку Конституции США, чтобы отстранить главу Белого дома из-за «недееспособности». По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, фактически Демократическая партия пошла на шантаж своих оппонентов, а импичмент им необходим, чтобы исключить даже возможность для Дональда Трампа баллотироваться в 2024 году. Между тем не утихает скандал с блокировкой аккаунтов президента в соцсетях.

Голосуй и точка

Дональд Трамп, судя по всему, не избежит участи попасть в учебники американской истории как первый президент США, дважды подвергнутый процедуре импичмента. Захват Капитолия группой сторонников действующего хозяина Овального кабинета стал поводом для его оппонентов объявить главу Белого дома главным злодеем в стране. Учитывая, что подавляющее большинство американских СМИ в этом вопросе полностью встали на сторону демократов, а Дональду Трампу и его союзникам перекрыли даже возможность высказывать мнение в социальных сетях, неудивительно, что эта политическая игра проходит в США практически в одни ворота.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте в отношении действующего президента, в котором оказалась лишь одна статья обвинения — подстрекательство к мятежу.

Сложное отрешение Протестующие штурмуют здание Капитолия, Вашингтон Фото: REUTERS/Erin Scott

По мнению авторов документа, действия Дональда Трампа 6 января — в день беспорядков в Вашингтоне и захвата здания конгресса — продемонстрировали, что он «будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту». Вопрос об импичменте нижняя палата собирается рассмотреть уже в среду — 218 демократов уже выразили согласие поддержать документ.

2021-01-06T201851Z_592963009_RC2H2L9DBJL6_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Leah Millis 2021-01-05T195513Z_925569081_MT1SIPA0006L2WG6_RTRMADP_3_SIPA-USA В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa 2021-01-06T182034Z_1364909718_MT1BILDB210106JM014_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN 2021-01-06T195608Z_1025160152_RC2J2L92O3VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-CONGRESS Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место Фото: REUTERS/Kevin Dietsch 2021-01-06T181650Z_1556792657_MT1BILDB210106JM012_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN 2021-01-06T181816Z_222054684_MT1BILDB210106JM013_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN 2021-01-06T182133Z_1553727898_RC2I2L9VUIFB_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности Фото: REUTERS/Leah Millis 2021-01-06T145011Z_1002706600_MT1SIPA0006LKXGP_RTRMADP_3_SIPA-USA Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa 2021-01-06T144242Z_228375505_MT1SIPA0006LKXAP_RTRMADP_3_SIPA-USA Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa 2021-01-06T160440Z_1713745729_RC2G2L9PI1VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-PROTESTS После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир» Фото: REUTERS/Jim Urquhart

При этом очевидно, что до 20 января, когда республиканец и так сложит полномочия и передаст бразды правления демократу Джо Байдену, довести до конца процедуру импичмента не удастся . Конечное слово в этом вопросе за сенатом, который сейчас находится на каникулах и сможет рассмотреть документ не раньше 19 января. А как уточнял лидер республиканцев в верхней палате Митч Макконнелл, реально приступить к обсуждению вопроса сенаторы смогут либо 20, либо даже 21 января.

Сложное отрешение Фото: REUTERS/Stephanie Keith

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрия Рогулева, речь, конечно, идет не о беспокойстве за демократию, а о политическом расчете.

— Мало того что сенат не успеет проголосовать, так еще и большинства в две трети (67 голосов. — «Известия») сторонники импичмента не наберут. Поэтому он демократам нужен, чтобы отлучить Трампа от политики и лишить его возможности баллотироваться в 2024 году . И теперь, как мы видим, они занимаются шантажом, призывая Пенса использовать 25-ю поправку, — сказал эксперт «Известиям».

Спикер палаты представителей от демократов Нэнси Пелоси дала вице-президенту США 24 часа на раздумья над запуском процедуры отстранения Дональда Трампа по 25-й поправке. В противном случае нынешнему президенту не избежать второго импичмента.

— Эта поправка принималась (в 1967 году. — «Известия») после убийства Джона Кеннеди и прочих покушений. Она регламентирует, что делать, если у президента операция, серьезная болезнь, на него совершено покушение, он ранен и так далее . В таких случаях собирается комиссия и признает, что президент не может выполнять свои обязанности. Тогда власть передается вице-президенту. То есть президент должен быть физически или ментально недееспособен. Тогда надо признать Трампа сумасшедшим, что ли? Это всё политические уловки с надеждой, что где-то что-то проскочит и повредит Трампу и республиканцам, — пояснил Юрий Рогулев.

Сложное отрешение Спикер Палаты представителей от демократов Нэнси Пелоси Фото: REUTERS/Erin Scott

11 января республиканцы в палате представителей заблокировали резолюцию с призывом к Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку. 12 января демократы вновь попытаются принять этот документ, который не имеет обязательной юридической силы.

Между тем американское общество сильно поляризовано и демократы явно хотят воспользоваться ситуацией, чтобы нанести лишний удар по оппонентам. По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, сейчас происходит «сильная латиноамериканизация США». Демократы, которым в целом свойственна мстительность, хотят таким образом отыграться на Дональде Трампе и его сторонниках, считает эксперт. Учитывая, сколько вопросов вызвали сами выборы и их честность, демократам нужен импичмент, чтобы поставить правильную точку в этой истории.

— Это стремление закрыть крапленую колоду, положив сверху приличную карту. Импичмент — здесь вроде как карта не крапленая, — сказал политолог «Известиям».

По его мнению, всё упирается в страх демократов перед Дональдом Трампом, 75 млн голосов за которого не вызывают сомнений, в отличие от тех, что отданы за победившего Джо Байдена. Кроме того, они боятся, что республиканец попытается вернуться в 2024 году.

Поймали сетью

Между тем в США продолжает раскручиваться история с блокировкой аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях, включая Twitter и Facebook. После решения Twitter навсегда лишить республиканца доступа к сети микроблогов, акции компании начали резкое падение . Уже появилась и международная реакция на этот казус. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона и пресс-служба канцлера Германии Ангелы Меркель выразили обеспокоенность этим решением руководства социальных сетей.

По мнению Кирилла Коктыша, тот факт, что частная компания «может заблокировать действующего президента великой страны, — это катастрофа».

Сложное отрешение Фото: Global Look Press/Stephan Schulz

— Понятно, что, с точки зрения демократов, блокировка — вещь оправданная. Но на деле получается, что частная компания на свой вкус, исходя из предвзятых интересов и оценки, пытается определить, что есть истина, а что — ложь. Это подмена авторизованного общественного суждения неавторизованным частным . Никто не уполномочивал эти соцсети от имени общества определять, что есть добро, а что есть зло, — отметил эксперт.

Кроме того, сторонники блокировки аккаунтов Дональда Трампа до сих пор не привели вразумительной аргументации, чем его микроблоги опаснее страничек в этих же соцсетях лидеров Ирана или президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которых Вашингтон уже давно записывает во враги США.

Международному сообществу после инцидента с аккаунтами республиканца стоит задуматься над глобальной проблемой монополизации в сфере соцсетей, считает Юрий Рогулев.

— Это гораздо опаснее, чем лишение аккаунта. Хорошо, Twitter может закрыть аккаунт, потому что решил, что его владелец нарушает их внутренние правила. Это частная компания, имеет право. Но монополизация достигла такой степени, что Трамп не может перейти на другую сеть . Мало того что большая часть этих соцсетей принадлежит одному владельцу. Так еще, например, Parler, куда мог бы уйти Трамп, удаляют из глобальных маркетов приложений. И это вопрос не только внутриамериканский, это международная проблема, о которой всем надо задуматься, — уверен политолог.

Другими словами, случай с Дональдом Трампом показал, что данная сфера из-за отсутствия регулирования потенциально ставит в уязвимое положение миллионы людей по всему миру.