Демократно двум: как Сенат выходит из-под контроля республиканцев

Демократическая партия, судя по всему, получает полный контроль над Конгрессом США. По предварительным данным, республиканцы проиграли оба вторых тура в штате Джорджия, где оспаривались два места в Сенате. В новом составе верхней палаты обе партии будут иметь по 50 представителей. Решающий голос окажется у будущего вице-президента и по совместительству председателя Сената Камалы Харрис. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, неожиданный триумф демократов в Джорджии создает для новой администрации США фактически тепличные условия — гнуть свою линию можно будет без оглядки на оппонентов.

Краснеть не придется

Когда 3 ноября Дональд Трамп проиграл президентские выборы Джо Байдену, у республиканцев было два повода для радости. Во-первых, им удалось обрасти новыми мандатами в Палате представителей, позволив демократам довольствоваться хрупким большинством, и создав задел на предстоящие через два года промежуточные выборы. Во-вторых, контроль над Сенатом, казалось, оставался в руках «красных» (цвет Республиканской партии). Заминка возникла лишь в штате Джорджия, по законам которого если ни один из кандидатов в сенаторы не набирал абсолютного большинства голосов, то соперникам предстоял второй тур. Так и случилось в ноябре. Особенно обидно было, наверное, действующему сенатору-республиканцу Дэвиду Пердью — ему не хватило до переизбрания 0,2%.

Демократно двум Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Впрочем, боссы партии восприняли это обстоятельство скорее как дополнительные трудности, а не как повод для беспокойства. Сенаторские кресла от Джорджии уже много лет оставались за республиканцами: одно — с 1992 года, другое — с 2002-го. Чтобы удержать контроль над верхней палатой, достаточно было выиграть хотя бы одну из двух гонок. Это давало бы партии какой-никакой контроль над новой демократической администрацией президента, а для Джо Байдена и его команды оборачивалось бы головной болью и необходимостью постоянно договариваться с оппонентами.

Все к этому и шло, но в последний момент социология начала меняться в пользу демократов. Не последнюю роль в этом сыграло и поведение Дональда Трампа, который порядком утомил часть американских избирателей мантрами об «украденных выборах». К тому же действующий президент фактически никак не помог кампаниям однопартийцев в Джорджии, фактически использовав прореспубликанские митинги не для продвижения Дэвида Пердью и Келли Леффлер, а для очередной возможности заявить о «мошенниках-демократах», сфальсифицировавших результаты голосования в президентской гонке.

В итоге пастор Рафаэль Уорнок обошел действующего сенатора от республиканцев Келли Леффлер. Во второй битве за мандат победителя на момент публикации материала не объявили. Однако демократ Джон Оссофф к этому моменту уже обходил Дэвида Пердью на 16 тыс. голосов при обработанных 98% бюллетеней. Теоретически республиканец может преодолеть разрыв — в штате еще предстоит посчитать голоса военных. Однако на деле сохранение кресла за Пердью уже маловероятно.

Демократно двум Кандидат от демократов в Сенат США Рафаэль Уорнок Фото: REUTERS/Mike Segar

Как пояснил «Известиям» эксперт The Atlantic Council, профессор Андерс Ослунд победа демократов в Джорджии имеет исключительное значение для партии и новой администрации США. Соратники Джо Байдена теперь смогут самостоятельно формировать бюджет, распределять расходы и устанавливать налоги. А, как известно, финансовая политика — одна из основных линий межпартийного раскола. Из-за разности взглядов последние два года президентства Дональда Трампа согласование бюджета проходило в жарких спорах и даже заканчивалось шатдауном — блокировкой работы правительства из-за приостановки финансирования.

Кроме того, многие кандидатуры Джо Байдена на различные посты в приходящей администрации вызывали плохо скрываемый скепсис у республиканцев, а значит их утверждение в Сенате оказывалось под вопросом. Теперь процедуры согласования назначенцев сенаторами должны пройти как по маслу и не занять много времени, отметил Андерс Ослунд.

— Другими словами, администрация Байдена будет контролировать не только Белый дом, но и Палату представителей, и Сенат. А значит сможет оперативно продвигать свою политику, нужные законы и назначени я, — добавил эксперт.

Демократно двум Избиратели на втором туре выборов в Сенат США на избирательном участке в Мариетте, штат Джорджия, США Фото: REUTERS/Mike Segar

По мнению президента Американского университета в Москве, политолога Эдуарда Лозанского, Джо Байден и его команда не только получат возможность запустить свои реформы, не прислушиваясь к голосу оппозиции, но смогут вздохнуть спокойно в вопросах расследования коррупционных дел сына будущего президента Хантера Байдена.

— Трамп и многие республиканцы считают, что в этих делишках замешан и сам Джо Байден. Но у них не будет возможности влиять на эти процессы. Тем более, пресса — за редким исключением — помогает Байдену затушевать эти проблемные места, — сказал «Известиям» эксперт.

Последний бой

Между тем, 6 января обе палаты Конгресса должны утвердить результаты голосования Коллегии выборщиков: 306 – 232 в пользу Джо Байдена и официально огласить его победу в президентской гонке. Обычно эта процедура довольно формальная. Однако на этот раз Дональд Трамп и его соратники раздули из поражения республиканца грандиозный скандал, и процесс утверждения итогов выборов обещает быть жарким. Более 150 республиканцев намерены поставить под сомнение победу Джо Байдена в нескольких спорных штатах, поддав огня в эту и без того горячую кампанию. Конечно, недовольные исходом выборов среди законодателей появляются после каждой президентской гонки. Но в нынешней ситуации таковых набирается нетипично много.

Впрочем, намечающиеся дискуссии в Конгрессе стоит воспринимать как один из элементов шоу, поскольку реально перевернуть результаты выборов республиканцам вряд ли удастся.

— Несмотря на воинственные заявления Трампа и его сторонников, что все еще можно изменить в их пользу, это практически исключено. Теоретически может быть создана комиссия по расследованию нарушений в нескольких штатах. По закону сроки работы такой комиссии ограничены десятью днями, чтобы успеть устранить все споры к установленному дню инаугурации — 20 января. В общем, часть союзников Трампа среди республиканцев решили идти до конца хотя бы для того, чтобы убедить свой 75-миллионный электорат в том, что сделали все возможное , — отметил Эдуард Лозанский.

Демократно двум 117-й Конгресс в Капитолии США в Вашингтоне Фото: REUTERS/Pool/Tasos Katopodis

По его словам, есть незначительная вероятность, что Дональд Трамп пойдет на отчаянный шаг и объявит военное положение, как ему советовал бывший советник по нацбезопасности, недавно помилованный президентом и выпущенный из тюрьмы, генерал Майкл Флинн. Но для этого действующему главе Белого дома необходима поддержка Пентагона, а ее он вряд ли получит.

В Вашингтон сейчас стягиваются тысячи сторонников Дональда Трампа, перед которыми он собирается выступить как раз во время утверждения результатов выборов в Конгрессе , напомнил эксперт. Власти американской столицы уже обратились к гражданам, проживающим на территориях рядом с запланированными митингами, с призывом не выходить из домов. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер даже попросила полицию и нацгвардию быть наготове и вмешаться в случае беспорядков.

Так или иначе грандиозное шоу под названием выборы президента США и в Конгресс подходит к завершению. Однако за тем, насколько ярким окажется заключительный акт, можно лишь наблюдать. Любое изменение раскладов сейчас стало бы фантастикой и привело бы к плохо контролируемым последствиям для страны, которых, наверняка, не хотят застать на своем веку даже многие республиканцы.