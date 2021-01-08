Байден выразил уверенность в безопасности своей инаугурации

Избранный президент США Джо Байден считает, что его инаугурация пройдет беспрепятственно и безопасно. Об этом он заявил 8 января во время своего выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

«Я в полной мере доверяю Секретной службе, уверен, что инаугурация пройдет в условиях безопасности и без проблем», — отметил политик.

Кроме того, Байден назвал хорошим решение действующего лидера Дональда Трампа не посещать церемонию его вступления в должность главы государства и объявил об участии вице-президента Майка Пенса.

«Мы рады приветствовать Майка, вице-президента, для нас это будет честью», — сказал Байден.

Ранее в этот день Трамп заявил в Twitter, что не будет присутствовать на инаугурации демократа.

Накануне конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. Полиция уже пообещала усилить меры безопасность в день его инаугурации — 20 января.

При этом заседание конгресса 6 января пытались сорвать сторонники Трампа. Они ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека, в том числе правоохранитель, погибли. После случившегося демократы призвали отстранить Трампа от власти.

8 января американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Многие эксперты выразили мнение, что причиной беспорядков стала устаревшая и непрозрачная система голосования в США.