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Трамп отказался от присутствия на инаугурации Байдена

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена.

«Всем, кто спрашивал: я не поеду на инаугурацию 20 января», — написал политик на своей странице в Twitter в пятницу, 8 января.

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Накануне конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. Полиция уже пообещала усилить меры безопасность в день его инаугурации.

При этом ранее заседание прервали сторонники Трампа, которые ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Сотрудники правоохранительных органов применили силу для разгона протестующих. Согласно последним данным, в результате беспорядков погибли четыре человека, в том числе один полицейский, были задержаны 68 протестующих. Во время беспорядков получили травмы несколько десятков правоохранителей, некоторых из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже Трамп обратился к американским гражданам, отметив, что шокирован событиями в столице страны. Он подчеркнул, что «сосредоточен на обеспечении упорядоченного и плавного перехода власти».

Политик пообещал, что нарушившие закон в ходе протестов заплатят, так как они не представляют интересы американцев.

МИД России неоднократно отмечал, что избирательный процесс в Соединенных Штатах себя изжил. Официальный представитель министерства Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала, что электоральная система в этом государстве архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений.

По словам директора украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, авторитет США на мировой арене будет подорван из-за столкновений в Капитолии.

В ноябре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он также напомнил, что российское руководство, в том числе президент России Владимир Путин, не раз говорило, что готово работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

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