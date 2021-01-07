Эксперт рассказал о последствиях штурма Капитолия для США

Авторитет США на мировой арене будет подорван из-за столкновений в Капитолии, заявил директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По мнению специалиста, протесты и штурм здания конгресса только усилят раскол в американском обществе и, вероятно, приведут к смене избирательной системы США.

«Подрыв американского авторитета, в свою очередь, тянет за собой ослабление одной из категорий американской власти soft power (мягкой силы), которую они эффективно десятилетиями применяли за рубежом. В целом это всё ослабляет американский авторитет и возможности в мире», — цитирует Бортника 7 января «РИА Новости».

Он отметил, что нынешняя модель управления в США несправедлива для большей части населения, а участившиеся протесты указывают на то, что период политической и социальной стабильности в стране завершен. Кроме того, Бортник не исключил, что сложившаяся ситуация станет толчком к системе прямого голосования на выборах в США.

О том, что избирательный процесс в Штатах себя изжил, ранее неоднократно отмечал и российский МИД. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений.

В свою очередь, российский журналист Андрей Медведев выразил мнение, что гегемоном на мировой арене США больше не быть. Ведь власти страны продемонстрировали двоемыслие: сначала мир увидел американских офицеров полиции и нацгвардии стоящими на коленях перед громившей города толпой активистов BLM, а политики называли происходящее честным протестом, теперь же все видят штурм здания конгресса.

«Чтобы удержать власть, сохранить какое-то мало-мальское единство нации, сейчас Байден и члены его маразматического вашингтонского политбюро будут срочно искать врага. Который во всем виноват. А война у США вообще давно стала лучшим средством поправить экономику», — написал он в Facebook.

Схожее мнение выразил и сенатор Алексей Пушков. По его словам, события в столице США стали сокрушительным ударом по державе, претендующей на мировое лидерство. По его мнению, процесс был запущен не республиканцами, а участниками погромов и протестов минувшего лета во главе с BLM и левыми радикалами. Теперь же Штаты столкнулись с концом гражданского мира, выражающимся в небывалом по охвату расколе общества.

При этом политолог Дмитрий Абзалов в беседе с РЕН ТВ заявил, что выборы президента в США не были прозрачными, и именно поэтому сторонники Трампа устроили бунт. Эксперт подчеркнул, что нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте.

Он напомнил об отсутствии камер и точностей в подсчете голосов.

Самыми большими проблемами США, развалившими демократию, Абзалов считает отсутствие прозрачности и единства.

«30-40 % не признают эти выборы не потому, что они республиканцы. А потому, что их не уважают», —добавил политолог.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли 4 человека, задержаны были не менее 50.