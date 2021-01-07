Захарова пожелала американцам достойно пережить драматические события в США

Москва желает американцам с достоинством пережить этот драматический момент в истории США. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 7 января.

«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», — сказала она.

Захарова отметила, что архаичная электоральная система Соединенных Штатов не отвечает демократическим стандартам, она стала причиной раскола в американском обществе.

«Это внутренне дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в этой стране.

Ранее в четверг Захарова сделала на своей странице в Facebook репост записи бывшего шефа Московского бюро телеканала CNN Джилл Догерти, о том, что США «никогда больше не смогут говорить миру, что являются образцом демократии».

В Госдуме считают, что беспорядки в Вашингтоне на фоне президентских выборов бросают тень на весь процесс демократической передачи власти в этом государстве.

Ранее в четверг американский конгресс на фоне прошедших в столице США беспорядков утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом страны.

Накануне конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой страны избрали Байдена. Однако заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих.

Затем сенат возобновил заседание и продолжил подсчет голосов выборщиков.

Согласно последним данным, во время протестов задержали более 50 участников акции. В результате погибли четыре человека.

Из-за протестов в Вашингтоне ввели комендантский час. Трамп распорядился направить нацгвардию на поддержание порядка в столице после соответствующего запроса мэра Мюриэл Боузер.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражали готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.