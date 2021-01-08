Политолог заявил об отсутствии демократии в США после штурма Капитолия

Демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало, считает американский политолог Дэниел Шоу. Подтверждением являются прошедшие в городе беспорядки и штурм Капитолия.

При этом Шоу в беседе с РЕН ТВ отметил, что произошедшее не является большим сюрпризом, поскольку даже в ФБР заявляли, что у здания Капитолия соберутся десятки тысяч сторонников действующего президента Дональда Трампа, создавая угрозу для государства.

«Предполагали, что их будет около 20 тысяч человек. Что там будут представители банд, что там будут активисты Black Lives Matter. В общем, все предрасполагало. Они даже просили помощи у федеральных властей. И это в нарушении законов. В общем, мы увидели, как обычно, попирание закона ради якобы сохранения порядка. То, что произошло, бесспорно, не имело прецедентов в истории США. И это в стране, которая славилась тем, что она распространяет так называемую демократию по всему миру», — заявил он.

По его мнению, говоря о смерти американской демократии, человек признает, что она когда-либо существовала. Причем в США данному вопросу уделяют много внимания. Так, для представителей сообществ и сексуальных меньшинств существует экономическая демократия, для пресс-секретарей — экономическая и пр.

«Все это продолжение разговора о том, как хорошо бомбить Афганистан, Ливию, колонизировать Сирию, и то, что происходит в Венесуэле сегодня, Никарагуа, Зимбабве. К американскому народу это отношения не имеет», — заключил он.

Аналогичной точки зрения придерживается политолог Андрес Томас Контерис, который заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время утверждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека, еще несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.