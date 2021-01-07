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Политолог заявил об отсутствии демократии в США

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В США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию. Об этом заявил телеканалу РЕН ТВ политолог Андрес Томас Контерис в четверг, 7 января.

«Я считаю, что в США никогда не было настоящей демократии, потому что ей всегда управляли власть имущие. Демократия означает власть народа, но у американского народа никогда не было власти за всю историю США», — сказал он.

Политолог считает, что миф об «американской демократии» продолжит разрушаться, потому что власть в США, руководство — это «небольшая группа властных элит, которые управляют всем».

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Контерис напомнил, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий поддерживали перевороты в других странах. А это, по его мнению, бумерангом возвращается к ним же.

«То, что случилось 6 января, — это всего лишь результат того, что происходило на протяжении долгого периода времени. Просто сейчас это всё взорвалось», — отметил эксперт.

Накануне сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвали кордон полиции у Капитолия, в результате чего конгресс приостановил дебаты по итогам президентских выборов.

Полиция разгоняла протестующих при помощи слезоточивого газа. В здании конгресса были слышны звуки выстрелов. Затем в него вошел спецназ, оттуда были выведены участники беспорядков.

Позднее сенат возобновил заседание и продолжил подсчет голосов выборщиков.

МИД России ранее неоднократно заявлял, что избирательный процесс в США себя изжил. Официальный представитель министерства Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала, что электоральная система в этой стране архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений.

В ноябре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.​​​​​​

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