Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа. Голосование прошло в среду, 13 января (14 января по мск).

Дебаты по резолюции длились около двух часов, после чего конгрессмены проголосовали по резолюции об импичменте. Статья обвинения в документе одна — подстрекательство к мятежу.

Согласно результатам голосования, импичмент Трампу был принят 232 голосами «за». Против высказались 197 конгрессменов. Таким образом Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому был дважды объявлен импичмент.

Теперь документ будет передан в сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Однако согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она может заняться вопросом импичмента уже после окончания президентского срока Трампа: сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных тем, требующих голосования, до 19 января, а инаугурация демократа Джозефа Байдена в качестве следующего главы государства состоится в полдень 20 января.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

Накануне Трамп заявил, что объявление ему импичмента может вызвать «невероятный гнев» и является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.