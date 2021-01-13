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Некоторым участникам штурма Капитолия может грозить до 20 лет тюрьмы

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Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. Об этом заявил исполняющий обязанности федерального прокурора США Майкл Шервин.

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«Некоторые обвинения — по тяжким статьям, наказание по ним составляет до 20 лет тюрьмы», — сказал он на пресс-конференции во вторник, 12 января.

Шервин отметил, что агенты ФБР по всей стране ищут участников штурма, совершивших тяжкие преступления, в которых могут быть признаки сговора, передает «РИА Новости».

Правоохранители сосредоточены также на делах, связанных с оружием. Шервин пообещал, что будут найдены те, кто установил взрывные устройства.

«Если вы вошли на территорию (Капитолия — Ред.) или вы разместили взрывное устройство, вас найдут», — заявил и.о. прокурора.

Ранее во вторник сообщалось, что ФБР возбудило более 160 уголовных дел после вторжения сторонников действующего президента США Дональда Трампа в здание конгресса. Шервин допустил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

На следующий день Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.

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В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Leah Millis
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В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия
Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa
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После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
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Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место
Фото: REUTERS/Kevin Dietsch
2021-01-06T181650Z_1556792657_MT1BILDB210106JM012_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
2021-01-06T181816Z_222054684_MT1BILDB210106JM013_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания
Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN
2021-01-06T182133Z_1553727898_RC2I2L9VUIFB_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности
Фото: REUTERS/Leah Millis
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Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
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Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
2021-01-06T160440Z_1713745729_RC2G2L9PI1VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-PROTESTS
После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир»
Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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