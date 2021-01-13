Некоторым участникам штурма Капитолия может грозить до 20 лет тюрьмы

Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. Об этом заявил исполняющий обязанности федерального прокурора США Майкл Шервин.

«Некоторые обвинения — по тяжким статьям, наказание по ним составляет до 20 лет тюрьмы», — сказал он на пресс-конференции во вторник, 12 января.

Шервин отметил, что агенты ФБР по всей стране ищут участников штурма, совершивших тяжкие преступления, в которых могут быть признаки сговора, передает «РИА Новости».

Правоохранители сосредоточены также на делах, связанных с оружием. Шервин пообещал, что будут найдены те, кто установил взрывные устройства.

«Если вы вошли на территорию (Капитолия — Ред.) или вы разместили взрывное устройство, вас найдут», — заявил и.о. прокурора.

Ранее во вторник сообщалось, что ФБР возбудило более 160 уголовных дел после вторжения сторонников действующего президента США Дональда Трампа в здание конгресса. Шервин допустил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

На следующий день Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.