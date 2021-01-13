ФБР возбудило 160 дел после вторжения сторонников Трампа в конгресс

Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел после вторжения сторонников действующего президента США Дональда Трампа в здание конгресса. Об этом заявил во вторник, 12 января, заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно.

По его словам, эти дела — «лишь вершина айсберга», передает ТАСС.

В свою очередь, исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен.

«Числа возрастут в геометрической прогрессии. Я ожидаю, что они возрастут до сотен в предстоящие недели. Мы уже предъявили обвинения по 70 делам», — сказал Шервин.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

На следующий день Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.