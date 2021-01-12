По ту сторону: среди штурмовавших Капитолия нашлись военные и копы

«Служить и защищать» — этот и десятки подобных ему слоганов красуются на десятках тысяч полицейских автомобилей во всех штатах США. Правда, иногда служители закона оказываются по другую сторону баррикад — как произошло, например, в случае с недавним нападением толпы сторонников Трампа на главное задние Конгресса в Вашингтоне. Помимо полицейских и пожарных, в нападении и предшествовавшем ему митинге, предположительно, принимали участие и военные. О том, кто оказался в толпе разъяренных фанатов проигравшего выборы президента и атаковал Капитолий — в материале «Известий».

Последствия штурма главного здания Конгресса США, предпринятого на днях радикально настроенными поклонниками покидающего Белый дом Дональда Трампа, пока лишь начинают проявляться. Очевидно, что эти события, сперва напоминавшие фарс, а потом превратившиеся в трагедию, останутся, пожалуй, главным черным пятном в четырехлетней карьере 45-го президента-республиканца. Для нескольких человек нападение на главный законодательный орган страны закончилось гораздо хуже: по последним данным, жертвами штурма стали пять человек — это четверо участников акции (трое из них умерли в результате сердечных приступов и других чрезвычайных медицинских обстоятельств, еще одна женщина была застрелена) и сотрудник полиции Капитолия. О смерти еще одного полицейского стало известно в воскресенье — причины смерти 51-летнего Говарда Либенгуда названы не были, что дало СМИ основания предполагать, что речь может идти о суициде.

По ту сторону_5 Сторонники Трампа у здания конгресса США Фото: Getty Images/Tasos Katopodis

Счет задержанных предполагаемых участников масштабной акции в Вашингтоне подходит к сотне, количество открытых по фактам правонарушений производств исчисляется десятками — речь как об административных делах, например, по фактам нарушения антикарантинных мер, так и об уголовных — среди них угроза убийством, прозвучавшая в адрес спикера палаты представителей Конгресса демократа Нэнси Пелоси. Расследования ведут, в частности, прокуратура и суды американской столицы, ФБР и другие структуры. Возбуждены по меньшей мере 25 уголовных дел по статье о внутреннем терроризме — такие данные в беседе с членом палаты представителей Конгресса Джейсоном Кроу привел министр Армии США Райан Маккарти, передает Reuters.

Законодатель также выразил обеспокоенность в связи с тем, что среди участников штурма оказались действующие и находящиеся в резерве военнослужащие ВС Соединенных Штатов. Кроу призвал Маккарти ускорить расследование этих фактов и проведение трибуналов, а также обеспечить, чтобы в тех подразделениях, которые будут находиться в столице в день инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января, сторонников этих «внутренних террористов» не было. Военачальник пообещал конгрессмену, что Пентагон примет «дополнительные меры», чтобы все прошло без осложнений.

2021-01-06T201851Z_592963009_RC2H2L9DBJL6_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Leah Millis 2021-01-05T195513Z_925569081_MT1SIPA0006L2WG6_RTRMADP_3_SIPA-USA В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa 2021-01-06T182034Z_1364909718_MT1BILDB210106JM014_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN 2021-01-06T195608Z_1025160152_RC2J2L92O3VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-CONGRESS Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место Фото: REUTERS/Kevin Dietsch 2021-01-06T181650Z_1556792657_MT1BILDB210106JM012_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN 2021-01-06T181816Z_222054684_MT1BILDB210106JM013_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN 2021-01-06T182133Z_1553727898_RC2I2L9VUIFB_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности Фото: REUTERS/Leah Millis 2021-01-06T145011Z_1002706600_MT1SIPA0006LKXGP_RTRMADP_3_SIPA-USA Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa 2021-01-06T144242Z_228375505_MT1SIPA0006LKXAP_RTRMADP_3_SIPA-USA Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa 2021-01-06T160440Z_1713745729_RC2G2L9PI1VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-PROTESTS После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир» Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Вожак из закулисья

А вот у тех военных и представителей других силовых структур США, которых опознали среди участников атаки на Капитолий, осложнения в жизни явно возникнут, причем весьма серьезные. Среди них — капитан Армии США, специалист по ведению психологической войны Эмили Рэйни. По данным военных, она возглавила группу из нескольких десятков жителей Северной Каролины, которая выдвинулась в Вашингтон и 6 января участвовала в митинге, после которого и начался штурм Капитолия. Командование базы Форт Брэгг проводит расследование, однако сама капитан утверждает, что действовала в соответствии с нормами, прописанными в уставе, и ни один из участников собранной ей группы закон не нарушал. «Я действовала как частное лицо, делала все корректно в рамках своих прав», — заявила 30-летняя женщина в беседе с АР.

Фото: Instagram Капитан Армии США, специалист по ведению психологической войны Эмили Рэйни

Рэйни служит в 4-й группе психологических операций, заявил официальный представитель Первого командования сил специального назначения Армии США Майор Дэниел Лессард. Это подразделение «использует информацию и дезинформацию для того, чтобы влиять на эмоции, процесс принятия решений и действия врагов Америки», уточняет агентство.

В прошлом году Рэйни уже была героиней журналистских материалов — в мае она запостила видео, на котором показано, как она срывает ограничительные ленты на детской площадке, закрытой в рамках введенных в Северной Каролине мер по предотвращению распространения COVID-19. Полиция обвинила ее в порче частной собственности.

Фото: Instagram Капитан Армии США, специалист по ведению психологической войны Эмили Рэйни

В принципе американским военным не запрещено участвовать в политических мероприятиях — правда, только в том случае, если они явятся туда не в военной форме. Впрочем, есть и подводные камни: так, распоряжением Минобороны военнослужащим, находящимся на действительной воинской службе, нельзя выступать спонсором партийных организаций. Пока не ясно, будут ли действия Рэйни признаны подпадающими под этот запрет.

В июне она как раз опубликовала на одном из сайтов свою статью, поясняющую правила участия солдат и офицеров в политических акциях. На своей страничке в Facebook капитан призывала сограждан искать альтернативу этой соцсети в качестве средства коммуникации, участвовать в выборах, а также вставать на защиту «американских, а не коммунистических ценностей», уточняет портал ArmyTimes.

Сбитые летчики

Еще одним военным, правда, уже бывшим, в захватившей Капитолий толпе оказался вышедший в отставку подполковник ВВС США Ларри Рендал Брок из Техаса. На фото из Конгресса его можно узнать по защитному кевларовому шлему на голове и бронежилету, в руке он держит несколько пластиковых наручников.

По ту сторону_1 Вышедший в отставку подполковник ВВС США Ларри Рендал Брок в зале конгресса США Фото: Getty Images/Win McNamee

В воскресенье Брок был арестован по обвинениям в незаконном проникновении на территорию охраняемого объекта и нарушении общественного порядка. Расследования в отношении Брока ведут прокуратура федерального столичного округа Колумбия и контртеррористический отдел в составе управления национальной безопасности Министерства юстиции США.

По данным журнала New Yorker, Брок окончил академию ВВС в 1989 году, бывал в командировках в Афганистане и Ираке и, с его собственных слов, неоднократно был отмечен наградами. Из резерва ВВС США он демобилизовался в 2014-м, а сейчас работает в частной авиакомпании Hillwood Airways.

По ту сторону_2 Полицейский пытается оказать первую помощь раненой Эшли Бэббит Фото: Getty Images/Bloomberg

Кстати, военными летчиками были и двое погибших в ходе атаки на Конгресс. Умерший от полученных травм офицер полиции Капитолия Брайан Сикник служил в воздушных частях Национальной гвардии Нью-Джерси. Застреленная охраной участница акции Эшли Бэббит была настоящим ветераном: в составе эскадрилий ВВС она побывала в Афганистане и Ираке, а после перехода в Нацгвардию съездила в командировки в Кувейт и Катар, рассказал ее бывший муж газете The Washington Post.

Гори оно все огнем

К участникам беспорядков примкнули и сотрудники органов полиции и пожарной охраны — профессий, представителей которых в Соединенных Штатах принято ставить в пример детям как образец искреннего служения интересам страны и американского народа. В частности, несколько сотрудников полиции, которых опознали по фото- и видеокадрам из Капитолия, временно отстранили от службы в Роки-Маунт (штат Вирджиния) и Сиэтле (штат Вашингтон). «Администрация Роки-Маунт полностью поддерживает любые законные проявления свободы слова и собрания со стороны своих сотрудников, но не оправдывает акты беззакония, совершенные в тот день», — говорится в заявлении департамента полиции города, которое цитирует New York Daily News.

По ту сторону_3 Толпа сторонников Трампа врывается в здание конгресса США Фото: Getty Images/Bloomberg

В огне политических страстей могли пострадать и американские пожарные. «Управления пожарной службы в штате Флорида и в Нью-Йорке также сообщили, что уведомили федеральные власти об имеющихся у них подозрениях о том, что некоторые из их сотрудников могли находиться на месте событий, когда толпа ворвалась в Капитолий в тот момент, когда Конгресс собрался для утверждения результатов состоявшихся 3 ноября президентских выборов», — пишет The Sydney Morning Herald.

Штурм ради информации?

Вполне возможно, что люди с военным или правоохранительным прошлым и настоящим составляли лишь малую толику среди нескольких тысяч нападавших. Разобраться во всех перипетиях предстоит в ходе масштабного межведомственного расследования: сейчас следователи изучают огромный объем постов в социальных сетях, просматривают многочасовые записи с камер видеонаблюдения и анализируют данные с мобильных телефонов, пишет ABC News.

По ту сторону_4 Сторонники Трампа на балконе здания конгресса США Фото: Global Look Press/Tasos Katopodis

Даже исходя из результатов журналистских расследований (одно из них провело агентство АР) достаточно очевидно, что организаторами и непосредственными участниками хаоса в центре Вашингтона были радикально настроенные американцы правых взглядов, приверженцы развенчанной теории заговора QAnon и разочарованные поражением Трампа сторонники уходящего президента. Впрочем, находятся желающие и в этом непривлекательном эпизоде новейшей американской политической истории поискать признаки внешнего участия — в том числе пресловутую «руку Москвы».

Во всяком случае, бывший помощник замглавы Пентагона, а ныне аналитик ABC News Мик Малрой ожидает, что ФБР будет проводить полномасштабную контртеррористическую проверку в отношении всех, кто участвовал в нападении, с целью обнаружения их возможных связей с иностранными разведками. «Возможно или даже вероятно, что иностранные спецслужбы, в том числе российские, тайно финансируют такие группировки, как Proud Boys или Oath Keepers, в рамках секретной кампании влияния с целью натравливания американцев друг на друга, — утверждает не приводящий каких-либо доказательств Малрой . — Возможно также, что они воспользовались этой возможностью, чтобы попасть в помещения и кабинеты в сенате и палате представителей, где хранилась информация для служебного пользования».

В поисках ли секретных данных пробрались в Капитолий сотни разъяренный людей или в поисках электоральной справедливости и собственного «я» — вопрос открытый. А вот поиск объединяющей страну националистической идеи, который вовсе небезуспешно велся в США на протяжении последних четырех лет, завершился таким вот обидным и провальным финалом — странноватого вида граждане, «осваивающие» святая святых американской демократии. В век интернета фото и видео перед глазами пользователей меняются в один клик — и в большинстве своем столь же скоропостижно забываются. Кадры из разгромленного Конгресса вряд ли забудутся быстро.