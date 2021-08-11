Полиция Литвы задержала 20 сбежавших из лагеря мигрантов

Полиция Литвы задержала группу из 20 нелегальных мигрантов, сбежавших из лагеря, устроенного на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД Литвы у деревни Руднинкай Шальчининкского района. Об этом 10 августа в эфире радио LRT заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Ситуация в Руднинкай стабилизировалась. Те, кто пытался покинуть территорию, возвращены. Силы были максимизированы»,— сказала она.

По словам министра, мигранты недовольны своими условиями, поскольку они «не пятизвездочные».

Как в свою очередь рассказал заведующий отделом стратегической коммуникации МВД Миндаугас Баярунас, накануне вечером в лагере вспыхнули волнения, в ответ были задействованы силы полиции, хотя они и так постоянно там дежурят. В настоящее время, по его словам, ситуация стабилизируется. Полиция продолжает наблюдения с воздуха.

Баярунас также отметил, что ситуация на полигоне остается напряженной с выходных.

На полигоне Руднинкай находится несколько сотен нелегальных мигрантов, прибывших в Литву через Белоруссию. Волнения среди мигрантов происходили и в начале августа.

Ранее, 8 августа, в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии заявили, что литовские пограничники не оказывают медицинскую помощь беженцам, которые в ней остро нуждаются. Сообщалось, что одной из женщин-беженок стало плохо на границе, она потеряла сознание. Белорусские пограничники вызвали ей скорую помощь.

В тот же день в Литве заявили, что 7 августа несколько отдельных выстрелов прозвучали на приграничной территории Белоруссии. В ночь на воскресенье там также было зафиксировано несколько сигнальных ракет. Со своей стороны в Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили о проведении рядом с границей с Литвой плановых учений, о которых сообщалось еще 3 августа.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила в этом Белоруссию. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.