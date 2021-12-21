ПРО главное: чем ответит Россия на растущую активность у своих границ

Развертывание ракетных комплексов США и НАТО у границ России — серьезнейший вызов для нашей страны и отступать дальше уже просто некуда. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны . Если американские системы ПРО появятся на Украине, их подлётное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти, оценил глава государства. Министр обороны Сергей Шойгу предупредил и о возможных провокациях в соседней стране с использованием химического оружия. Об угрозах, стоящих сегодня перед нашей страной и уже готовых на них ответах — в материале «Известий»

Гарантии мира

Выступая на заседании, Владимир Путин обратил внимание на опасность использования НАТО территории Украины. По его словам, гиперзвуковые ракетные комплексы США из этой страны могут через пять минут после пуска поразить цели в Москве. Обычные — через 7–10 минут.

— Нас крайне беспокоит, что вблизи России идёт развёртывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем «Томагавк» , — сказал глава государства. — Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлётное время до Москвы сократится до семи — десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти. Для нас это серьёзнейший вызов — вызов нашей безопасности.

Владимир Путин подчеркнул, что использование силами НАТО украинской территории — прямая угроза Российской Федерации.

— Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать и планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы – это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать , — объяснил президент.

Он напомнил о предложенном российской стороной проекте соглашений о гарантиях безопасности в Европе, направленных в Вашингтон.

— Мы видим уже, что некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют их как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет, — сказал Путин. — Ещё раз напоминаю, хочу напомнить: всё, что делали наши партнёры, так их назовём, Соединённые Штаты, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории, они ведь это делали, такие жёсткие и наиболее яркие вещи, без всякой санкции Совета Безопасности ООН. Югославию бомбили под каким предлогом? Что, с санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия, а где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто. Просто так решили, а сателлиты за ними бежали сзади и подтявкивали. Вот и всё международное право.

При этом глава государства оговорился, что даже юридически закрепленным договоренностям с Вашингтоном доверять нельзя, что подтверждает недавний опыт взаимодействия СССР и России с разными американскими администрациями.

— Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные и чётко изложенные юридические гарантии, —заявил он.

Догнать Россию

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии заявил в свою очередь, что в группировке войск США на территории ФРГ этой осенью воссоздано командование огневого поражения на театре военных действий. До 1991 года оно отвечало за применение ядерных ракет средней дальности «Першинг-2».

В новых условиях оно может получить дальнобойные ракеты, которые разрабатываются в Соединённых Штатах после выхода их из ДРСМД — договора, запрещающего баллистические ракеты средней и меньшей дальности.

Россия уже начала разрабатывать ответные меры на случай размещения американского гиперзвукового оружия в Европе и на территории Украины, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Они должны парировать возможные угрозы. Но, по словам собеседников издания, появление таких систем может негативно сказаться на безопасности нашего государства.

По ранее обнародованным Пентагоном планам, к середине этого десятилетия у американских военных должны появиться несколько собственных гиперзвуковых комплексов воздушного и морского базирования, а также наземного, запускающихся с мобильных пусковых установок. В попытке догнать российские и китайские разработки финансированию их создания отдан приоритет.

Среди предложенных Россией мер по обеспечению безопасности в европейском регионе — обоюдный с НАТО мораторий на развёртывание в нём ракет средней и меньшей дальности, стратегического ядерного оружия, а также запрет на распространение инфраструктуры Североатлантического альянса на территорию Украины . Чтобы избежать напряжённости предложено заключить юридически обязывающие соглашения об этом между государствами.

Сразу после завершения коллегии Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем и с канцлером Германии Олафом Шольцем . Как заявили в пресс-службе Кремля, в обеих беседах обсуждались российские предложения по гарантиям безопасности и обстановка вокруг Украины.

— К сожалению, нас неоднократно вводили, мягко выражаясь, в заблуждение по поводу обещанных политических гарантий, которые давались президентам Горбачеву и Ельцину, — рассказал "Известиям" экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Это касалось, в частности, нерасширения НАТО на восток. И после того, как гарантии были даны на уровне первых лиц государства, потом они говорили: это был обмен мнениями, и ничего конкретного на бумаге зафиксировано не было.

По мнению дипломата, заявление о необходимости юридических гарантий означает, что была проделана большая работа над ошибками.

— Надо не повторять эти ошибки и не поддаваться на ухищрения, не очень достойные тех политических деятелей, которые гарантии давали, — пояснил он. — Поэтому, конечно, мы требуем, чтобы было четко зафиксировано как в договорах — одна сторона, другая сторона и ратификация. Бывают соглашения, которые могут вступать в силу путем обмена нотами. Но здесь необходим полноценный договор. Устные заверения, декларации — этого не нужно. Президент юрист, и он понимает, что такое юридические гарантии. Хотя Горбачев тоже юрист, но либо он плохо учился, либо имел наивный взгляд о том, что наступили дружеские отношения.

Украинские тревоги

На заседании коллегии Сергей Шойгу заявил о присутствии 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах , осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям.

Кроме того, по словам министра обороны, для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. Источники «Известий», знакомые с ситуацией, рассказали, что у России есть неопровержимые доказательства деятельности на востоке Украины американских и зарубежных иностранных военных компаний.

В начале декабря украинский министр обороны Алексей Резников призвал военных из США, Великобритании и Канады резко нарастить свои контингенты в стране и направить их не только на тыловые полигоны, но и на восток Украины , непосредственно на линию разграничения. Эти страны исключили такую возможность, тем не менее вновь заявили о полной поддержке Украины. Их военные официально работают не на передовой, а на тыловых полигонах.

Угроза, о которой говорил министр, вполне реальна, полагает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Вряд ли глава военного ведомства стал использовать непроверенную или плохо проверенную информацию, — сказал он "Известиям". — Это говорит о том, что происходит некая активность, которая должна поменять геополитические реалии. Если на Донбассе повторится сирийский сценарий, и появится возможность обвинить ополченцев в использовании чего-то химического, Россия тем самым потеряет моральное право их поддержки, а они перед всем «свободным человечеством» выступят в виде жестоких террористов. Это бы позволило усилить давление на Россию и предъявить определенные ультиматумы в ходе переговоров, которые сейчас идут.

Сегодня России есть, чем ответить на провокации , отметил эксперт.

— Американская подготовка засвечена, — сказал Владислав Шурыгин. — И если что-то подобное произойдет, то Россия может ответить всей мощью тех 175 тыс. «конных бурятов», которых увидели натовские аналитики у границ Украины. Заявление министра говорит о том, что мы видим эту ситуацию и понимаем намерения США.

США и страны НАТО с октября заявляют о готовности России вторгнуться на Украину и концентрации у её границ военной группировки численностью свыше 100 тысяч человек. Оборонное ведомство РФ неоднократно заявляло о том, что такие утверждения необоснованны, а перемещения войск по территории России не требуют согласования с зарубежными государствами.

Итоговые инструменты

На коллегии Владимир Путин также подвел итоги деятельности Вооруженных сил в 2021 году и определил приоритеты дальнейшего развития армии и флота . Он отметил рост уровня боевой подготовки войск, что стало видно по итогам совместных учений «Запад-2021», в ходе которого были успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства.

Владимир Путин назвал пять основных задач, на которых надо сосредоточиться армии и флоту в следующем году : освоение новых систем вооружения, применение новых форм и способов действия войск, подготовка разносторонне развитых командиров, развитие систем поддержки и принятия решений на всех командных уровнях. Также президент попросил активнее развивать в условиях сложной международной обстановки военное и военно-техническое сотрудничество с государствами – членами ШОС и ОДКБ.

Новые способы боевых действий всегда отрабатываются в войсках, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Важно не останавливаться на достигнутом и изучать пути развития военного искусства. Об этом в первую очередь говорил президент, — объяснил эксперт. — Военная техника развивается достаточно быстро, появляются новые способы ее применения — это влияет на действия армий и флотов. Надо следить за тенденциями, которые происходят в иностранных армиях, чтобы предвосхитить возможные действия противника и вовремя парировать угрозы.

В современной войне существенно возросла роль искусственного интеллекта, подчеркнул Виктор Мураховский.

— Линия нашего Генштаба рассчитана на опережающее развертывание автоматизированных систем управления (АСУ) войсками и поддержки принятия решений, — отметил эксперт. — Ими оснащаются командные пункты всех уровней. Кроме того, в этом году в Минобороны было создано отдельное управление по искусственному интеллекту. Это говорит о том, что новые технологии будут активно внедряться в войска.

Многие армейские соединения уже используют АСУ «Созвездие-2015». В неё включена система поддержки принятий решений командирами с использованием искусственного интеллекта, добавил собеседник "Известий".