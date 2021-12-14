Отсрочить мир в Донбассе: почему украинские власти заговорили о референдуме
Официальный Киев рассматривает возможность проведение референдума о необходимости предоставления республикам Донбасса широкой автономии в составе Украины. С какой целью с таким заявлением выступил президент Зеленский, что об этом думают в ДНР и Кремле, политики и эксперты — в материале «Известий».
Особый статус Донбасса как важная часть Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя саммит лидеров России и США, заявил о возможности проведения референдума о принятии особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
— Так может быть, что какая-то страна может предлагать нам те или иные условия. На сегодняшний день этого точно нет. То есть здесь у меня нет никаких секретов от общества. Я бы с такими вещами не шутил. Но если будет какой-то сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом, — заявил Зеленский.
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Согласно пункту 11 Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, украинские власти обязуются провести конституционную реформу, предполагающую децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), согласованную с представителями этих районов, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе этих территорий.
Документ, среди прочего, предусматривает:
Вопрос проведения референдума на Украине относительно Донбасса Владимир Зеленский поднимает не в первый раз. В том числе поэтому в январе 2021 года Верховная рада приняла президентский законопроект «О всеукраинском референдуме».
Одна из ключевых норм документа — теперь решения граждан, принятых в рамках плебисцита, будут носить обязательный, а не консультативный характер.
Голосование будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более 50% избирателей. По вопросам, которые получат одобрение жителей страны, следующий референдум можно проводить не раньше, чем через три года. По отвергнутым — не ранее, чем через год.
Не могут быть предметом общественной дискуссии положения, противоречащие конституции Украины; направленные на ликвидацию независимости и создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; связанные с налогами бюджетом и амнистией; находящие в ведении органами правопорядка, прокуратуры или суда.
Парламентарии получили право назначать референдум по вопросам «изменения территории Украины» — с оговоркой, что понадобится ратифицировать соответствующий международный договор.
«Референдум — способ отложить выполнение Минских соглашений»
Большая часть украинской политической элиты не поддерживает выдвинутую Зеленским идею референдума.
Народный депутат Верховной рады, председатель исполкома политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин заявил «Известиям», что в украинском обществе есть необходимая поддержка для реализации Минских соглашений.
— Каждый очередной соцопрос уже без малого восемь лет показывает, что завершение войны на Донбассе стабильно входит в топ тем, которые больше всего волнуют украинское общество. Люди безоговорочно поддержат мирное урегулирование. Минские соглашения сегодня — это единственный путь, который приветствуется мировым сообществом, в том чисел через резолюцию СБ ООН.
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Согласно опросу центра «Социальный мониторинг», проведенному в 2020 году, почти 45% украинцев высказались за то, чтобы ради прекращения боевых действий ОРДЛО был предоставлен особый статус, который предполагает автономию в составе Украины. Негативно оценили такую возможность 37,4% респондентов. Еще более 18% украинцев не смогли ответить на вопрос.
По мнению Лёвочкина, украинской власти необходимо найти политическую волю и начать работу по реализации Минских соглашений.
— Организация и проведение референдума — длительный процесс, который опять отложит принятие конкретных политических решений. К сожалению, это время будет использовано радикалами и националистами для давления на власть, дестабилизации ситуации в стране и подрыва переговоров, — подытожил Лёвочкин.
Украинский политолог Константин Бондаренко также полагает, что данный плебисцит — попытка затянуть время.
— Это способ отложить выполнение Киевом Минских договоренностей, чтобы потом действовать по принципу «либо шах помрет, либо ишак сдохнет», — сказал «Известиям» эксперт.
Бондаренко уверен, что любое решение, которое будет принятое на референдуме, будет проигрышным для украинской власти.
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— Если граждане проголосуют за предоставление Донбассу широкой автономии, встанет вопрос о том, почему власть затягивала с имплементаций Минских договоренностей. Если проголосуют против, это будет означать выход Украины из соглашений, а, значит, [не исключено] возобновление боевых действий.
Не поддерживает идею Зеленского и фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Но по другой причине — поскольку считает его «реализацией планов Путина».
— Обсуждать неизвестные вопросы, да еще и как было сказано, вынесены или предложены другими странами, — я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка, — цитирует бывшего президента Украины пресс-служба партии.
«Зеленский потерял окно возможностей»
В Кремле тему референдума по Донбассу прокомментировали сдержанно.
— Проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума, — сказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Российский политолог, заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин в беседе с «Известиями» высказал мнение о смыслах и подводных камнях инициативы украинского президента.
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— Референдумы — это один из перспективных инструментов медиакампаний Зеленского, которые подготовлены под грядущие президентские выборы. С одной стороны, это метод управления общественным мнением. С другой, удобный способ какую-то тему «закопать». Результат любого опроса зависит от постановки вопроса как такового. С учетом того, что действующий политический миф Киева построен на русофобии и гражданской войне, можно с полной уверенностью сказать: людям в полной мере высказаться не дадут.
Эксперт напомнил, что население тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые остаются под контролем Киева, лишено гражданских избирательных прав. Вероятность свободного волеизъявления на референдуме он оценил как минимальную, и уверенно предположил возможность грубых манипуляцияй.
— Проведение референдума — это способ продемонстрировать американским и европейским «партнерам» в кавычках, что выполнение Минских договоренностей невозможно. Зеленский сказал бы им: «Я — за. Но народ против, радикалы против, все против. Давайте менять соглашения».
Дополнительно Костин оценил шансы, успеет ли действующая украинская власть достичь мира в Донбассе, учитывая, что у Владимира Зеленского осталась ровно половина президентской каденции.
— Владимир Зеленский, безусловно, потерял окно возможностей. Когда он пришел, его боялись. Радикальное поле замерло. Силовики и партии видели в нем неясную фигуру. И у него был огромный кредит доверия населения. Тогда, два с половиной года назад, он мог бы мобилизовать молчаливое большинство, которое было за выполнение Минских соглашений. Сейчас — нет.
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Александр Костин напомнил, что в ноябре текущего года Зеленский впервые с начала своей политической карьеры занял первое место в рейтинге персон, за которых украинцы не проголосовали бы ни в коем случае. Также, добавил он, против президента Украины «работает всеобъемлющая политическая коалиция».
— И главное — Зеленский сам присягнул этому деструктивному политическому мифу. У меня создается впечатление, что он как актер поверил в эту агрессивную, практически нацистскую идеологию, которую Киев проповедует в отношении России и собственных граждан на юго-востоке. Если сейчас постарается выйти на мирные договоренности, то уничтожит себя как политическую фигуру. Он упустил возможность, — завершил Костин.
«Обсуждать будущее Донбасса без наших жителей не имеет смысла»
Позицию относительно референдума об особом статусе Донбасса «Известиям» высказали непосредственно в регионе — министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
— За все время конфликта мы слышали от руководства Украины самые разнообразные идеи и гипотезы относительно Донбасса. Но ни разу о главном — о готовности слышать и слушать голос самих жителей республик.
Никонорова считает, что украинские представители «делают все, чтобы сорвать результативный и открытый диалог двух сторон». По ее словам, «очень редко Киев все же идёт на прямое обсуждение определённых вопросов, но делается это исключительно с целью осуществления пиар-акций или прочих манипуляций политического характера».
Глава МИД ДНР привела пример — ситуацию с попыткой согласовать заявление об эффективных и действенных путях соблюдения Мер по усилению режима прекращения огня.
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— Она была сорвана украинской стороной, которой было гораздо интереснее создать пустую имитацию конструктива накануне телефонных переговоров президентов США и Украины, чем предпринять реальные шаги для снижения напряжённости.
Наталья Никонорова заявила «Известиям», что озвученные в Киеве высказывания о референдуме — это «очередная провокация ради того, чтобы оставаться в информационной повестке и всеми возможными способами привлекать внимание своих западных кураторов к теме Донбасса, которая уже не первый год эксплуатируется на Украине с целью получения финансовой, административной помощи, вооружений, техники и прочей поддержки».
— Очень вероятно, что такие громкие заявления про референдум, который непонятно как, с кем, на каких условиях и с какими целями будет проводиться, без учета мнения Донбасса, — это уловка украинских властей, чтобы найти юридическое оправдание для отказа от выполнения обязательств по Минским соглашениям. Руководство Украины упорно не желает осознать, что ни одна идея, ни одно предложение относительно будущего Донбасса не будет иметь никакого смысла, если их озвучивать и тем более пытаться реализовать без обсуждения и согласования с республиками. Если Киев реально заинтересован в мирном урегулировании противоречий, то путь к нему был ещё семь лет назад зафиксирован в документах Минского пакета. Достаточно просто начать добросовестно и в прямом диалоге с нами эти документы реализовывать, — подытожила Наталья Никонорова.