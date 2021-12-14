Отсрочить мир в Донбассе: почему украинские власти заговорили о референдуме

Официальный Киев рассматривает возможность проведение референдума о необходимости предоставления республикам Донбасса широкой автономии в составе Украины. С какой целью с таким заявлением выступил президент Зеленский, что об этом думают в ДНР и Кремле, политики и эксперты — в материале «Известий».

Особый статус Донбасса как важная часть Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя саммит лидеров России и США, заявил о возможности проведения референдума о принятии особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

— Так может быть, что какая-то страна может предлагать нам те или иные условия. На сегодняшний день этого точно нет. То есть здесь у меня нет никаких секретов от общества. Я бы с такими вещами не шутил. Но если будет какой-то сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом, — заявил Зеленский.

Отсрочить мир_1 Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джозефом Байденом в режиме видеоконференции. 7 декабря 2021 года Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Согласно пункту 11 Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, украинские власти обязуются провести конституционную реформу, предполагающую децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), согласованную с представителями этих районов, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе этих территорий.

Документ, среди прочего, предусматривает:

Автор цитаты Всеобщую амнистию. Украина гарантирует «недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказанию лиц — участников событий на территории Донецкой, Луганской областей». Запрет дискриминации, преследования и привлечения к ответственности «по поводу событий, имевших место в Донецкой, Луганской областях». Статус русского языка. Местные власти в ОРДЛО «содействуют использованию русского и других языков в устной и письменной форме» в сфере образования, в СМИ, органах власти, в судах, экономической и социальной деятельности, в культурной и общественной сферах. Назначение судей и силовиков. Вводится особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов — при участии местных властей ОРДЛО. Народная милиция. Городские, поселковые и другие советы ОРДЛО смогут создавать отряды народной милиции — «на добровольных началах из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах». Специальные права местных властей. Местные органы самоуправления в ОРДЛО могут заключать соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию с Кабмином Украины, министерствами и другими центральными органами исполнительной власти. Взаимоотношения с Россией. Документ предусматривает «усиление и углубление добрососедских отношений» между общинами и местными властями в ОРДЛО с Российской Федерацией. Власти в регионе получают право заключать с РФ соглашения о приграничном сотрудничестве. Украина обязуется обеспечить поддержку ОРДЛО и ввести специальный, отличный от общегосударственного, экономический режим. Он должен быть направлен на «восстановление объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и кредитов для восстановления и развития объектов», расположенных в Донбассе. Указанные нормы могут вступить в силу, если международные беспристрастные представители примут участие в наблюдении за местными выборами и если из ОРДЛО будут выведены незаконные, с точки зрения Киева, вооруженные формирования.

Вопрос проведения референдума на Украине относительно Донбасса Владимир Зеленский поднимает не в первый раз. В том числе поэтому в январе 2021 года Верховная рада приняла президентский законопроект «О всеукраинском референдуме».

Одна из ключевых норм документа — теперь решения граждан, принятых в рамках плебисцита, будут носить обязательный, а не консультативный характер .

Голосование будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более 50% избирателей. По вопросам, которые получат одобрение жителей страны, следующий референдум можно проводить не раньше, чем через три года. По отвергнутым — не ранее, чем через год.

Не могут быть предметом общественной дискуссии положения, противоречащие конституции Украины; направленные на ликвидацию независимости и создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; связанные с налогами бюджетом и амнистией; находящие в ведении органами правопорядка, прокуратуры или суда.

Парламентарии получили право назначать референдум по вопросам «изменения территории Украины» — с оговоркой, что понадобится ратифицировать соответствующий международный договор.

«Референдум — способ отложить выполнение Минских соглашений»

Большая часть украинской политической элиты не поддерживает выдвинутую Зеленским идею референдума.

Народный депутат Верховной рады, председатель исполкома политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин заявил «Известиям», что в украинском обществе есть необходимая поддержка для реализации Минских соглашений.

— Каждый очередной соцопрос уже без малого восемь лет показывает, что завершение войны на Донбассе стабильно входит в топ тем, которые больше всего волнуют украинское общество. Люди безоговорочно поддержат мирное урегулирование. Минские соглашения сегодня — это единственный путь, который приветствуется мировым сообществом, в том чисел через резолюцию СБ ООН.

Отсрочить мир_3 Последствия артиллерийского обстрела пожарной части станицы Ясиноватая вооруженными силами Украины Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Согласно опросу центра «Социальный мониторинг», проведенному в 2020 году, почти 45% украинцев высказались за то, чтобы ради прекращения боевых действий ОРДЛО был предоставлен особый статус, который предполагает автономию в составе Украины . Негативно оценили такую возможность 37,4% респондентов. Еще более 18% украинцев не смогли ответить на вопрос.

По мнению Лёвочкина, украинской власти необходимо найти политическую волю и начать работу по реализации Минских соглашений.

— Организация и проведение референдума — длительный процесс, который опять отложит принятие конкретных политических решений. К сожалению, это время будет использовано радикалами и националистами для давления на власть, дестабилизации ситуации в стране и подрыва переговоров, — подытожил Лёвочкин .

Украинский политолог Константин Бондаренко также полагает, что данный плебисцит — попытка затянуть время.

— Это способ отложить выполнение Киевом Минских договоренностей, чтобы потом действовать по принципу «либо шах помрет, либо ишак сдохнет», — сказал «Известиям» эксперт.

Бондаренко уверен, что любое решение, которое будет принятое на референдуме, будет проигрышным для украинской власти.

Отсрочить мир_4 Неразорвавшийся снаряд 122-мм, найденный на территории Ясиноватского машиностроительного завода Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Если граждане проголосуют за предоставление Донбассу широкой автономии, встанет вопрос о том, почему власть затягивала с имплементаций Минских договоренностей. Если проголосуют против, это будет означать выход Украины из соглашений, а, значит, [не исключено] возобновление боевых действий .

Не поддерживает идею Зеленского и фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Но по другой причине — поскольку считает его «реализацией планов Путина».

— Обсуждать неизвестные вопросы, да еще и как было сказано, вынесены или предложены другими странами, — я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка, — цитирует бывшего президента Украины пресс-служба партии.

«Зеленский потерял окно возможностей»

В Кремле тему референдума по Донбассу прокомментировали сдержанно.

— Проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума , — сказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Российский политолог, заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин в беседе с «Известиями» высказал мнение о смыслах и подводных камнях инициативы украинского президента.

Отсрочить мир_5 Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Референдумы — это один из перспективных инструментов медиакампаний Зеленского, которые подготовлены под грядущие президентские выборы. С одной стороны, это метод управления общественным мнением. С другой, удобный способ какую-то тему «закопать». Результат любого опроса зависит от постановки вопроса как такового. С учетом того, что действующий политический миф Киева построен на русофобии и гражданской войне, можно с полной уверенностью сказать: людям в полной мере высказаться не дадут.

Эксперт напомнил, что население тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые остаются под контролем Киева, лишено гражданских избирательных прав. Вероятность свободного волеизъявления на референдуме он оценил как минимальную, и уверенно предположил возможность грубых манипуляцияй.

— Проведение референдума — это способ продемонстрировать американским и европейским « партнерам » в кавычках, что выполнение Минских договоренностей невозможно. Зеленский сказал бы им: «Я — за. Но народ против, радикалы против, все против. Давайте менять соглашения».

Дополнительно Костин оценил шансы, успеет ли действующая украинская власть достичь мира в Донбассе, учитывая, что у Владимира Зеленского осталась ровно половина президентской каденции.

— Владимир Зеленский, безусловно, потерял окно возможностей. Когда он пришел, его боялись. Радикальное поле замерло. Силовики и партии видели в нем неясную фигуру. И у него был огромный кредит доверия населения. Тогда, два с половиной года назад, он мог бы мобилизовать молчаливое большинство, которое было за выполнение Минских соглашений. Сейчас — нет.

Отсрочить мир_6 Житель Донецка демонстрирует состояние своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Александр Костин напомнил, что в ноябре текущего года Зеленский впервые с начала своей политической карьеры занял первое место в рейтинге персон, за которых украинцы не проголосовали бы ни в коем случае. Также, добавил он, против президента Украины «работает всеобъемлющая политическая коалиция».

— И главное — Зеленский сам присягнул этому деструктивному политическому мифу. У меня создается впечатление, что он как актер поверил в эту агрессивную, практически нацистскую идеологию, которую Киев проповедует в отношении России и собственных граждан на юго-востоке. Если сейчас постарается выйти на мирные договоренности, то уничтожит себя как политическую фигуру. Он упустил возможность , — завершил Костин.

«Обсуждать будущее Донбасса без наших жителей не имеет смысла»

Позицию относительно референдума об особом статусе Донбасса «Известиям» высказали непосредственно в регионе — министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

— За все время конфликта мы слышали от руководства Украины самые разнообразные идеи и гипотезы относительно Донбасса. Но ни разу о главном — о готовности слышать и слушать голос самих жителей республик .

Никонорова считает, что украинские представители «делают все, чтобы сорвать результативный и открытый диалог двух сторон». По ее словам, «очень редко Киев все же идёт на прямое обсуждение определённых вопросов, но делается это исключительно с целью осуществления пиар-акций или прочих манипуляций политического характера».

Глава МИД ДНР привела пример — ситуацию с попыткой согласовать заявление об эффективных и действенных путях соблюдения Мер по усилению режима прекращения огня.

Отсрочить мир_7 Сотрудники пожарной службы на месте пожара в жилом доме, разрушенном в результате обстрела Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Она была сорвана украинской стороной, которой было гораздо интереснее создать пустую имитацию конструктива накануне телефонных переговоров президентов США и Украины, чем предпринять реальные шаги для снижения напряжённости.

Наталья Никонорова заявила «Известиям», что озвученные в Киеве высказывания о референдуме — это «очередная провокация ради того, чтобы оставаться в информационной повестке и всеми возможными способами привлекать внимание своих западных кураторов к теме Донбасса, которая уже не первый год эксплуатируется на Украине с целью получения финансовой, административной помощи, вооружений, техники и прочей поддержки».