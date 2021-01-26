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Рада Украины приняла закон о всеукраинском референдуме

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Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 3612 «О народовластии через Всеукраинский референдум». Ранее его одобрил профильный комитет парламента, сообщает 26 января «Страна.ua».

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Проект закона поддержали 255 депутатов — 226 из них от президентской партии «Слуга народа». Законопроект определяет четыре вида всеукраинского референдума, в частности для внесения изменений в конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений.

Как отмечает издание, законопроект позволяет выносить на референдум вопросы об изменении территории Украины. Причем поправка о том, что территория может изменяться только в сторону расширения, принята не была.

На референдум может выноситься только один вопрос. Он проводится только по требованию не менее 3 млн граждан, которые имеют право голоса, соответствующим указом президента страны.

В октябре на Украине состоялся всеукраинский опрос по важным для страны темам. Его результаты носили консультативный характер и не имели юридической силы. Например, большинство участвовавших в нем украинцев (95%) поддержали идею сократить число депутатов рады.

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