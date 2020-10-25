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Большинство украинцев поддержало сокращение числа депутатов рады

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Сокращение числа депутатов Верховной рады Украины поддерживают 95% участников опроса в рамках местных выборов. Такие данные экзитпола представила социологическая группа «Рейтинг».

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По словам директора группы Алексея Антиповича, инициативу сокращения числа депутатов с 400 до 350 также поддержал 81% участников опроса президента Украины Владимира Зеленского.

Проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам инициировал Владимир Зеленский. Его результаты носят консультативный характер и не будут иметь юридической силы, в отличие от референдума, пишет «РИА Новости».

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. По информации Центральной избирательной комиссии Украины, средняя явка на выборы составила 17,3%.

Самая высокая явка избирателей, по предварительным данным, выявлена в Одесской области (26%), самая низкая — 14% — в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Голосование завершилось в 20:00 (21:00 мск).

Ранее в этот же день сообщалось о том, что нацполиция Украины возбудила 14 уголовных дел по фактам нарушения на выборах. Также полицейские составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений.

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