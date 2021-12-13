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В Кремле назвали идею референдума по Донбассу внутренним делом Украины

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Референдум по Донбассу, проведение которого допустил президент Украины Владимир Зеленский является внутренним делом этой страны. Об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума», — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее, 10 декабря, Зеленский заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Тогда же пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский и президент США Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе. За день до этого состоялись их переговоры по телефону, которые длились около полутора часов. В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своей беседе с Путиным.

На переговорах Путина и Байдена 7 декабря также обсуждалась внутриукраинская проблематика. В частности, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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