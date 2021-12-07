В Кремле заявили о преобладающей теме Украины на переговорах Путина и Байдена
На переговорах российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена во вторник, 7 декабря, преобладала внутриукраинская проблематика, заявили в администрации президента.
«Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования», — следует из материала, опубликованного на сайте Кремля.
Лидеры США и РФ обменялись мнениями по вопросам Украины. В частности, Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате».
Кроме того, российский лидер высказал озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.
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