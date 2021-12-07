В ЕС предупредили Россию о серьезных последствиях нападения на Украину

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано во вторник, 7 декабря, заявил, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее.

«Европейский союз будет стоять на защите Украины, мы будем ее поддерживать. Мы не допустим никакой агрессии или нарушения ее прав, ее суверенитета, ее территориальной целостности. В противном случае ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году», — приводит «Лента.ру» слова Стано.

Он отметил, что Евросоюз не заинтересован в эскалации конфликта на Украине, потому что в итоге никто от него не выиграет.

«Поэтому мы призываем Россию: пожалуйста, прекратите это. Это не принесет ничего, кроме проблем, нестабильности и напряженности, которые могут быстро перерасти в то, в чем <…> население не заинтересовано — в конфронтацию или, не дай бог, в вооруженный конфликт», — заключил Стано.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.

В тот же день Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря с большим интересом выслушает предложения президента США Джо Байдена по Украине. Песков добавил, что после переговоров можно будет понять, насколько предложения американской стороны могут снять напряженность.

6 декабря пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский отметил, что для достижения мира в Донбассе Киев должен вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а не с Москвой.

22 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.