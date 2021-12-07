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В ЕС предупредили Россию о серьезных последствиях нападения на Украину

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Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано во вторник, 7 декабря, заявил, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее.

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«Европейский союз будет стоять на защите Украины, мы будем ее поддерживать. Мы не допустим никакой агрессии или нарушения ее прав, ее суверенитета, ее территориальной целостности. В противном случае ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году», — приводит «Лента.ру» слова Стано.

Он отметил, что Евросоюз не заинтересован в эскалации конфликта на Украине, потому что в итоге никто от него не выиграет.

«Поэтому мы призываем Россию: пожалуйста, прекратите это. Это не принесет ничего, кроме проблем, нестабильности и напряженности, которые могут быстро перерасти в то, в чем <…> население не заинтересовано — в конфронтацию или, не дай бог, в вооруженный конфликт», — заключил Стано.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.

В тот же день Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря с большим интересом выслушает предложения президента США Джо Байдена по Украине. Песков добавил, что после переговоров можно будет понять, насколько предложения американской стороны могут снять напряженность.

6 декабря пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский отметил, что для достижения мира в Донбассе Киев должен вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а не с Москвой.

22 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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