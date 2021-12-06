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В ДНР назвали условие достижения мира в Донбассе

В ДНР заявили, что Украина должна вести диалог с республиками Донбасса, а не с РФ
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Для достижения мира в Донбассе Киев должен вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а не с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде 1 декабря сообщил, что без прямого диалога с РФ конфликт в Донбассе завершить не удастся.

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«Для достижения мира в Донбассе разговаривать нужно с представителями республик, а не с Москвой, которая не является стороной конфликта», — написал Московский 6 декабря в своем Telegram-канале.

Он добавил, что со стороны ДНР «регулярно звучат призывы к прямому диалогу», на эти заявления Зеленский был готов действовать «в периоды своей избирательной кампании». Пресс-секретарь подчеркнул, что данное обещание пора выполнить.

Вместе с тем Московский обратил внимание на то, что переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе заблокированы Киевом. Он заверил, что в настоящий момент власти Украины должны «сконцентрироваться на предварительной проработке предложений республик, призванных покончить с бесконечным враньем украинского режима и его спекуляциями на тему безопасности в Донбассе».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин отметил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Украина не намерена следовать минским договоренностям по собственной воле. Он добавил, что Киев надо заставлять.

2 декабря Лавров заявил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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