Лавров заявил о необходимости заставлять Киев выполнять Минские соглашения

Украина не намерена следовать минским договоренностям по собственной воле, ее надо заставлять. Об этом в воскресенье, 5 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Если ее (Украину. — Ред.) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан «нормандский формат», но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. [...] Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее, в воскресенье, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения. Вместе с тем он подчеркнул, что подразделения ДНР «находятся в тонусе и готовы отразить агрессию».

2 декабря Лавров заявил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, в Москве фиксируют агрессивную риторику со стороны Киева. Он добавил, что украинские власти по-прежнему не исключают попыток решить проблему Донбасса силовым путем.

В свою очередь, министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дайнего заявил, что информационное нагнетание ситуации в Донбассе со стороны Украины свидетельствует о том, что Киев не решится на полномасштабные боевые действия. Он отметил, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно возросло.